Olaf Neuke, der dort – wie viele andere Spaziergänger und Sportler – gern seine Runden dreht, beklagt nach wie vor schlechten Zustand.

Krefeld. Der Krefelder Olaf Neuke ist sauer: Bereits vor einem Jahr wandte er sich wegen maroder Bereiche im Sollbrüggenpark an das städtische Grünflächenamt. Dort bedauerte man seinerzeit: Aus „finanziellen Gründen“ könne man nichts machen.

Wie viele Spaziergänger und Sportler dreht auch der Krefelder Olaf Neuke sehr gerne im denkmalgeschützten Sollbrüggenpark seine Lauf-Runden. Der lungentransplantierte Sportler bereitet sich für die WM der Transplantierten im Sommer im spanischen Malaga vor. Das sportliche Erlebnis im Sollbrüggenpark ist für ihn allerdings getrübt. „An einer Stelle liegen Steine auf dem Weg, und woanders gibt es potenzielle gefährliche Stolperfallen, weil die Rasenbereiche höher liegen als die Wege“, berichtet Neuke.

Im Laufe der Jahre sei der Boden abgesackt

Hintergrund: Vor 15 Jahren wurde der Sollbrüggenpark als kulturhistorisch bedeutende Anlage im Zuge der damaligen Gartenausstellung Euroga 2002 plus aufwendig saniert. Olaf Neuke erinnert sich: „Seinerzeit waren auch Wege im Park verändert worden. Im Zuge dessen wurde ausgekoffert und mit Schotter verfüllt. Im Laufe der Jahre ist der Boden abgesackt, und nun kommen dort Steine raus.“

Beispiele für „sinnloses Haushalten“

Darüber hinaus seien an einigen Stellen die Bereiche neben den Wegen völlig „kaputtgefahren“. Durch den entstandenen Höhenunterschied sind gefährliche Stolperfallen entstanden. Neuke hat dafür kein Verständnis. „Im Sollbrüggenpark gehen auch viele ältere Menschen mit Rollatoren spazieren. Ich verstehe nicht, weshalb man diese Bereiche nicht auffüttern kann.“

Die Stadt habe angeblich kein Geld, um hier tätig zu werden. „Aber sie gibt für unsinnige Sachen, wie etwa das Glasdach am Ostwall, Geld aus.“ Als weiteres Beispiel für „sinnloses Haushalten“ führt er die Arbeiten an der Uerdinger Straße an. „Die Straße wird derzeit ab dem Bockumer Platz auf der linken Seite aufgerissen. Es wurden dort neue Bäume gepflanzt, und darüber läuft eine Hochspannungsleitung der Straßenbahn.“ Wie in Krefeld Geld ausgegeben würde, sei unglaublich, findet Neuke.

Historie PROJEKTE Der Sollbrüggenpark entstand im 19. Jahrhundert im Stil eines englischen Landschaftsparks. Die Anlage steht unter Denkmalschutz und ist Landschaftsschutzgebiet. 2002 beteiligte sich die Stadt Krefeld, wie 58 Städte und Gemeinden im Raum Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein, an der Europäischen Gartenschau Euroga 2002 plus. Hierbei wurden mehr als 120 Projekte realisiert. WEYHE-HÜGEL Im Sollbrüggenpark wurden unter anderem die „Weyhe-Hügel“ des Landschaftsarchitekten Maximilian Friedrich Weyhe erhalten. Ein Teilabschnitt des Außenweges im Bereich des Schönhausenparks wurde im Rahmen der Euroga mit Fördermitteln gepflastert. Dieser Bereich ist mit Natursteinpflaster und Fugen (Rasenpflaster) ausgebildet und dient als Abkürzungsweg der Schulradwegeverbindung.

Auf Nachfrage räumt man bei der Stadt ein, Kenntnis darüber zu haben, dass einige Wege im Sollbrüggenpark nicht „im 1a-Zustand“ seien. Gefahrenstellen seien allerdings nicht bekannt. Das Presseamt erklärt: „Die Ränder und die Fugen eines Pflasterabschnittes im Bereich des Schönhausenparks befinden sich in einem schlechten Zustand und werden kurzfristig überarbeitet.“ Für die Zukunft würde nach einer „technisch besseren Lösung“ gesucht.

Im Eingangsbereich des Sollbrüggenparks soll eine neue Ausgleichs- und Deckschicht aufgebracht werden. Die Ausschreibung hierfür sei bereits gelaufen, so dass die Arbeiten kurzfristig durchgeführt werden könnten und die Stolpergefahren behoben würden.