Samstag endet das Stadtradeln 2017. Die Organisatoren sind mit dem Zwischenstand hochzufrieden. Nachzügler können noch mitmachen.

Krefeld. Am Samstag um Mitternacht endet das Stadtradeln 2017, jetzt beginnt der Endspurt. Mitorganisator Karl-Heinz Renner ist sicher, dass das selbst gesetzte Ziel 2017 erreicht wird: 1000 Teilnehmer und 100 000 Kilometer auf dem Rad. Stand gestern, 15.30 Uhr, weist die Homepage 989 Radfahrer und 175 418 gefahrene Kilometer aus.

62 Teams sind im sportlichen Wettstreit. Da liegen Freude und Frust manchmal nah beieinander. „Sonntagmorgen war Fischeln Spitzenreiter – bis sich das MSM eingetragen hat“, sagt Fischelns Bürgervereinsvorsitzender Reiner Schütt. Mit 12 836 Kilometern liegt das Team „Fischeln radelt“ gestern Nachmittag auf Platz 3 – trotz des Engagements von Manfred Louven. „Er allein hat 1300 Kilometer gemacht“, sagt Schütt. Auch Schütt nutzt Rad statt Auto, doch viele Kilometer macht er nicht: Wohnort Fischeln, Arbeitsplatz Fischeln, da kommt auch im größten Stadtteil Krefelds nicht so viel zusammen.

Mit ÖPNV-Ticket, Bahncard und Fahrrad unterwegs

Hans-Peter Sokoll hat es in dieser Hinsicht besser: Sokoll lebt in Moers und fährt mit dem Rad zu seiner Arbeitsstelle am Wettwall: 18 Kilometer pro Strecke. „Wir haben das Auto abgeschafft“, sagt Sokoll. Mit dem Ticket 2000, einer Bahncard 25 und seinem Fahrrad erreiche er jedes Ziel. Natürlich müsse er bewusst planen, damit zwischen Terminen genug Zeit bleibe, „aber mit Zug und Rad von Moers nach Duisburg brauche ich nicht unbedingt länger als ein Autofahrer, der sich womöglich noch über Stau und Parkplatzsuche ärgert.“

Professionelle Fahrradkleidung und seine Kondition sowie ein angepasstes Tempo machen den Weg zur Arbeit angenehm. „Je häufiger man fährt, je weniger schwitzt man.“ Jeans, Hemd, Pullover oder auch ein Jackett transportiert Sokoll in den Fahrradtaschen. Er fährt das ganze Jahr, bei jedem Wetter. „Ich komme immer entspannt an.“

Für Arne Hommes ist das Fahrrad in der Stadt ideal

Auch Arne Hommes beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln, ein Umstieg ist es für ihn nicht. „Ich fahre immer mit dem Rad zur Schule“, sagt der 16-Jährige, der in Oppum wohnt und die Freie Waldorfschule an der Kaiserstraße besucht. Auch um zum Segeln auf dem Elfrather See oder zum Stadttheater zu kommen, nutzt er sein Fahrrad. „Ich fahre tatsächlich immer gerne mit dem Rad.“ Bus und Bahn seien für ihn selten eine Alternative. Jetzt, beim Stadtradeln, macht der Oppumer gezielt längere Radtouren – am vergangenen Sonntag sogar zu einem Wettkampf auf den Süchtelner Höhen (Kreis Viersen). Da habe er lange überlegt, gesteht Hommes, „weil ich ja den ganzen Tag im Einsatz war und abends wieder nach Hause musste. Da musste ich mich durchbeißen.“ Ausschlaggebend sei letztlich die umständliche Busverbindung gewesen. „Wenn ich einen Termin habe, will ich so schnell wie möglich da sein und suche deshalb die schnellsten oder einfachsten Wege.“