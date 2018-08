Das Amt für Denkmalpflege besteht auf einer Untersuchung, die die Stadt in ähnlicher Form offenbar durchgeführt hat. CDU ist irritiert.

Das zähe Ringen um die denkmalgerechte Sanierung des Stadthauses geht in die nächste Runde. Nachdem das Amt für Denkmalpflege im Rheinland beim LVR in der WZ vom vergangenen Mittwoch bemängelt, dass die Stadt bislang nicht die nötigen Voruntersuchungen durchgeführt habe und es keine beurteilungsfähigen Unterlagen gäbe, widerspricht die Stadt. „Beurteilungsfähige Unterlagen ,über eine fachgerechte Untersuchung’ liegen seit dem Sommer 2017 allen am Projekt Beteiligten vor“, erklärt Stadtsprecherin Angelika Peters.

Von was ist die Rede? Das Amt für Denkmalpflege besteht nach eigenen Worten nicht auf der Erhaltung der Stahlfenster. Vielmehr erwartet es eine fachgerechte Untersuchung, ob die Originalfenster unter Schaffung angemessener, den Arbeitsstättenrichtlinien entsprechender klimatischer Bedingungen erhalten werden können. Dazu schlägt es eine Klimasimulation vor.

Stadt will vergleichbare Prüfung durchgeführt haben

Laut der Stadt hat es bereits im vergangenen Jahr eine vergleichbare Prüfung gegeben. „Demnach kann ein saniertes Bestandsfenster im Flachbau die Vorgaben für eine Büronutzung aus den Arbeitsstättenrichtlinien nicht einhalten, eine Sanierung dieser Fenster ist damit ausgeschlossen“, zitiert Peters aus dem vorliegenden Fachgutachten. Nur die Bürofenster im Flachbau sollten ursprünglich durch neue Fenster – analog zum vorhandenen Musterfenster – ersetzt werden. Alle anderen, zum Beispiel im Souterrain oder im Treppenhaus sollten saniert werden. Inzwischen wird von der Stadt die vollständige Erneuerung der Bürofenster in Form thermisch-getrennter Stahlfenster angestrebt.

Landschaftsverband bewertet die Situation völlig anders

Der vom LVR vorgeschlagenen Klimasimulation erteilt die Stadt eine Absage. „Nach Auffassung der eingebundenen Fachgutachter, zuletzt am 28. Juni, kann eine Klimasimulation zu keinem anderen Ergebnis führen als zu dem jetzt vorliegenden.“

Dass sich auf das europaweite Vergabeverfahren für die Sanierung des Stadthauses niemand beworben hat, liegt für die Stadt daran, dass im Wesentlichen die Anzahl der zu sanierenden Fenster eine „Risikoabwägung“ für die infrage kommenden Unternehmen unmöglich mache.

Der LVR bewertet den Ausgang des Verfahrens völlig anders. „Inhalt des ersten Vergabeverfahrens war nicht die Erhaltung, sondern die vollständige Erneuerung sämtlicher Bürofenster“, erklärt Birgit Ströter vom LVR. Dass sich kein Bieter gefunden habe, könne daher nicht an den zu hohen Anforderungen an die Erhaltung der Fenster gelegen haben. Sie räumt jedoch ein, dass zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch keine abschließende denkmalrechtliche Erlaubnis und damit Planungssicherheit vorgelegen habe - und diese Unwägbarkeiten abgeschreckt hätten.