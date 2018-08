Bodenbevorratung kann ein kluges Steuermittel sein, wird in Krefeld aber auch stark kritisiert. Eine Bestandsaufnahme.

Krefeld setzt auf Bodenbevorratung. Klingt nicht sexy, ist es aber durchaus für eine moderne Stadtplanung, glaubt man Dezernent Martin Linne. Und sie geht im Idealfall so: Die Stadt kauft Grundstücke aus dem Haushaltsetat, also mit dem Geld der Bürger, entwickelt diese zu Wohnflächen und verkauft sie schließlich mit Gewinn.

Allein im April hat die Politik dem Kauf von Land für insgesamt sechs Millionen Euro zugestimmt: in Hüls, Traar und Bockum. Im neuen Haushalt 2019 sind satte zehn Millionen für weitere Ankäufe eingestellt. Ein Weg, der nicht nur Freunde findet. Vor allem in der privaten Immobilienwirtschaft. Es sind Menschen wie Haus und Grund-Geschäftsführer Michael Heß, die mehr Risiken als Vorteile ausmachen. „Die Stadt agiert hier als Zwischenhändler, muss letztendlich Geld verdienen, das macht das Wohnen teurer. Was ist mit bezahlbarem Wohnraum für junge Familien?“

Verwaltung verkennt Kapazitäten in der Innenstadt

Solche Steuerungselemente seien Heß aus Großstädten mit großer Wohnungsnot bekannt, die aber sieht er in Krefeld nicht. „Vor allem im Bereich Innenstadt gibt es Kapazitäten. Die sollten eher angepackt werden als am Stadtrand neuzubauen.“ Heß meint nicht zuletzt auch die vielen Schrottimmobilien, die nicht eben als Magnet für die City wirken. „Die Innenstadt wird vernachlässigt, der Immo-Markt verabschiedet sich. Und ja, natürlich argumentiere ich da aus Sicht vieler unserer Mitglieder.“ Von den vielen Millionen, meint Heß, könne die Stadt lieber alle Schrottimmobilien kaufen, plätten und die Lücken wieder verdichten.

In Bockum hat das Flächenmanagement der Stadt jüngst für 3,05 Millionen Euro Grundstücke im Bereich Emil-Schäfer-Straße/Bethelstraße erworben, 2 549 801 Euro wurde für das Land „Unterm Steeg“ in Hüls überwiesen, 578 000 Euro für ein Grundstück am Luiter Weg in Traar. Bestens angelegt, findet Stadtplaner Martin Linne. Denn zum einen sei diese Methode auch in vielen anderen Niederrhein-Kommunen bewährt und geeignet, die Stadtkasse aufzubessern. „Davon profitieren ja schließlich alle Bürger“, sagt Linne und rechnet damit, dass der finanzielle Ertrag den Aufwand um 50 Prozent überragt. Zum anderen bleibe die Stadt Herrin des Verfahrens. „Sprechen wir über privaten Grund, können wir zwar Bebauungspläne ändern, die der Rat dann beschließt. Ob aber letztendlich gebaut wird, entscheidet immer noch der Eigentümer. Wenn wir Einfluss auf dieses wichtige stadtplanerische Element nehmen wollen, müssen wir im Stadium der Entwicklung selbst Besitzer sein.“ In einem zweiten Schritt, erklärt Linne das Prinzip, wolle die Stadt auch als Moderatorin zwischen Eigentümern auftreten.

