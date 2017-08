Der Rat soll in seiner nächsten Sitzung die sukzessive Auflösung des Fichte-Gymnasiums ab dem 1. August kommenden Jahres beschließen.

Krefeld. Der Rat soll in seiner nächsten Sitzung die sukzessive Auflösung des Fichte-Gymnasiums ab dem 1. August kommenden Jahres beschließen. Dann sollen Fichte- und Arndt-Gymnasium zu einem neu konzeptionierten Innenstadtgymnasium zusammenwachsen.

Hierfür soll die Verwaltung im Verlauf des gerade gestarteten Schuljahres – unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Konzeptentwicklungsgruppe – eine Vorlage zum künftigen Namen der neuen Schule, Nutzung beider Standorte sowie der künftigen Zügigkeit des Arndt-Gymnasiums erarbeiten und beschließen. „Eine Unterbringung beider Schulen in einem Gebäude ist angesichts der aktuellen Raumsituation nicht möglich. Mehr als drei Züge sind an einem der beiden Standorte nicht unterzubringen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Aufgabe bei der Konzeptentwicklung soll es weiter sein, beim Offenen Ganztag eine am Bedarf der Fichte-Eltern- und Schülerschaft orientierte Lösung zu finden.

Zudem schlägt die Verwaltung vor, zu prüfen, „ob das ,neue Arndt’ eine der von der neuen Landesregierung angekündigten Talentschulen werden könnte, die laut Koalitionsvertrag der Überwindung sozialer Nachteile im Bildungsbereich dienen sollen“.

Eine entsprechende Interessensbekundung hat die Stadt dem Schulministerium bereits übersandt. ckd