20 Stellplätze fallen am Breiten Dyk im kommenden Jahr weg.

Auf der westlichen Seite des Breiten Dyk werden 20 neue Bäume zwischen Wilmendyk und Moerser Straße gepflanzt. Das kündigte die Stadtverwaltung am Freitag an. Die Herstellung der Baumscheiben sowie die Baumpflanzung sind für die Pflanzperiode im Winter 2018/2019 vorgesehen. Die Baumscheiben erhalten eine Größe von viermal 1,90 Metern. Sie werden in den vorhandenen Parkstreifen eingesetzt und gliedern diesen damit gestalterisch. Auf einer Länge von 1400 Metern fallen dadurch rund 20 Stellplätze weg.

In den Baumscheiben wird Rasen gesät

Die Verwaltung meldet, bei der Planung sämtliche Grundstückszufahrten berücksichtigt zu haben. Die Einfassung besteht aus Bordsteinen und die Fließrinne der Fahrbahn bleibt erhalten, damit die Straßenentwässerung uneingeschränkt funktioniert. Die Flächen der Baumscheiben werden mit Rasen eingesät. An allen Standorten wird ein Leitungsschutz auf der Gehwegseite eingebaut, um die Versorgungsleitungen vor möglichen Beschädigungen durch die Baumwurzeln zu schützen. Es sollen zwei verschiedene Baumarten eingesetzt werden.

Spender unterstützen die Baumpflanzungen mit 3000 Euro

Im Abschnitt zwischen Wilmendyk und dem Europaring ist die Hainbuche vorgesehen, zwischen dem Europaring und der Moerser Straße soll es Rot-Ahorn werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 105 000 Euro, wovon rund 78 000 Euro auf die Herstellung der Baumbeete mit Einbau von Leitungsschutz und 27 000 Euro für die Bepflanzung, einschließlich Pflege für zwei Jahre, entfallen. Für die Durchführung sind bereits zweckgebundene Spenden in Höhe von 3000 Euro eingegangen.