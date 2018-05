Stadtteile. Bei Baumkontrollen in den Bezirken West, Nord, Hüls, Mitte, Süd, Fischeln, Oppum, Linn, Bockum und Uerdingen, sind laut Verwaltung an 54 Bäumen starke Schäden (zum Beispiel Bruchgefahr, abgestorben, Pilze, Fäulnis, Rindenschäden) festgestellt worden, die Baumfällungen notwendig machen. Mit den Fällungen wird in der kommenden Woche begonnen. Die Bäume sollen nachgepflanzt werden.

Nord/Oppum. Die nächsten Wandelkonzerte finden am Sonntag, 3. Juni, statt: Um 11 Uhr im Nordbahnhof mit dem Stadtwerkechor unter Leitung von Juri Dadiani, um 15 Uhr in der Pauly-Stiftung, Weberstraße 9, mit den „Forstwald Music Sisters“ unter Leitung von Bogna Schumbera und um 15 Uhr im Botanischen Garten mit den Pfarrbläsern St. Stephan unter Leitung von Markus Felden.