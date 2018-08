Polizei sieht allerdings kein spezifisches Problem in Krefeld. Eine Häufung gab’s im Frühjahr, keine kontinuierliche Entwicklung.

Schon wieder eine Nazi-Schmiererei, diesmal an der Kaiserstraße. Eine Zeugin hat Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge an einer Baustellenbake und einem Zigarettenautomaten entdeckt und gemeldet. Entstanden sein müssen sie zwischen 14. und 16. August. Dazu am Mittwoch die Symbole an der Villa Haus Schönhausen, am Wochenende davor die vermeintliche NPD-Patrouille durch die City. Hat Krefeld ein akutes Problem mit Rechtsextremismus? Die Polizei Krefeld glaubt nicht daran. Die Zahlen jedenfalls gäben die Vermutung nicht her, heißt es auf WZ-Anfrage.

Eine kontinuierliche Häufung oder eine entsprechende Entwicklung über die letzten Jahre, sagt Polizeisprecherin Katrin Wentker, lasse sich nicht nachvollziehen. „Es kommt immer wieder mal vor.“ Leider würden solche Schmierereien oftmals nicht oder zu spät gemeldet. „Da viele Zeugen den Tatzeitraum nicht genau eingrenzen können oder die Tat erst zu einem späteren Zeitpunkt beziehungsweise gar nicht gemeldet haben, gestaltet sich die Ermittlungsarbeit schwierig.“

Anfang des Jahres 2018, von Mitte Februar bis Mitte März, hatte die Polizei gleich eine ganze Serie von Hakenkreuz-Schmierereien in der Innenstadt – im Bereich Deutscher Ring, Tannenstraße, Roßstraße, Corneliusstraße – festgestellt. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Bis zum vergangenen Wochenende war es dann lange Zeit ruhig in Krefeld.

„Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten im Schönhausener Park und an der Kaiserstraße und der NPD-Patrouille“, sagt Wentker.

Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Zeugen können sich melden unter Telefon 02151/6340.