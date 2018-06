Drei Engagierte aus dem Krefelder Sport bekommen den Ehrenteller der Stadt. Stadtsportbund verleiht Verdienstnadel.

Oberbürgermeister Frank Meyer hat genau nachgezählt: „In Krefeld sind 64 392 Menschen in 206 Sportvereinen organisiert.“ Sie alle brauchen den Einsatz von ehrenamtlich tätigen Leuten. 16 dieser engagierten Mitmenschen, die laut Meyer „nicht nur ihren eigenen Sportambitionen nachgegangen sind, sondern sich auch noch für ihre Vereine stark gemacht haben“, haben Stadt und Stadtsportbund (SSB) nun geehrt. Erstmals auch jugendliche Ehrenamtliche.

Mit dem Ehrenteller der Stadt zeichnete Meyer drei Personen aus: Margret Tenbruck stieß ihre Kugel bei den Deutschen Senioren-Wurf-Mehrkampfmeisterschaften 2010 auf 6,41 Meter. Da war sie schon über 65 Jahre alt. Sie nahm in den frühen 1970er Jahren Kontakt mit dem CSV Marathon auf, wollte ihre sechs Kinder an den Sport heranführen und sich natürlich auch selbst sportlich betätigen. 1979 trat sie dem Verein bei und wurde Jugendwartin. Die Liste ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten ist lang. „Nebenbei“ erwarb sie 34 Mal die goldene Mehrkampfnadel des Deutschen Leichtathletikverbandes und 35 Mal in Folge das Deutsche Sportabzeichen. Mehr als 40 Jahre dauert ihr Engagement.

Hans Krüppel ist seit 1958 Mitglied bei Adler Königshof. Damals war er zwölf Jahr alt. In der Folge hat er bei seinem Verein in fast allen Mannschaften bis in den Seniorenbereich hinein gespielt. Nach seiner aktiven Zeit übernahm auch er Verantwortung im Ehrenamt und ist schon lange erster Vorsitzender der Adler. An der Gründung der Handballspielgemeinschaft Krefeld – kurz HSG Krefeld – durch die Vereine Adler Königshof und SC Bayer 05 hatte Krüppel entscheidenden Anteil. Sie hat sich jetzt im oberen Tabellendrittel der dritten Liga festgesetzt. Damit ist Handball auf hohem Niveau wieder nach Krefeld zurückgekehrt. Europaweite Jugendfahrten, die bekannten Kabarettveranstaltungen zugunsten der Adler, ein Bürgerpreis und ein Jugendpreis gehen auf seine Initiative zurück.

„Schön, dass die Engagierten auf diese Weise geehrt werden.“

Dieter Hofmann, Stadtsportbund

Heinz Eßer ist beim traditionsreichen TV Gut-Heil 1895 seit über 70 Jahren Mitglied und jetzt natürlich Ehrenmitglied. Er gehört zu der Generation, die nach dem zweiten Weltkrieg das Sportgeschehen in Krefeld wiederbelebte. Eßer war gleichermaßen ein guter Turner und Leichtathlet, im gemischten Zehnkampf war sein größter Erfolg ein erster Platz bei den Rheinischen Meisterschaften. Die elften Deutschen Prellballmeisterschaften 1974 und zwei Länderspiele zwischen Deutschland und Schweden 1976 gehören zu den Höhepunkten seines Vorsitzes. 1986 wurde eine Badminton-Abteilung gegründet, die viele Erfolge verbuchen konnte. Im Stadtsportbund hat Heinz Eßer 15 Jahre lang die Fachschaft Badminton geleitet.