Der Startschuss ist gefallen, die Sportlerwahl der Westdeutschen Zeitung geht in die 36. Auflage.

Krefeld. Der Startschuss ist gefallen, die Sportlerwahl der Westdeutschen Zeitung geht in die 36. Auflage. Am Montag verständigte sich die Jury mit den Partnern der Wahl in den Räumen von Hauptsponsor Volksbank auf 20 Kandidaten, die das letzte sportliche Rennen des abgelaufenen Jahres bestreiten.

Ab Anfang Februar stellen wir Ihnen, liebe Leser, die Sportlerinen und Sportler zur Wahl. Auch auf der Internetseite der WZ bekommt die Wahl mit Medienpartner ExtraTipp sowie den Premiumpartnern Intersport Borgmann, SinnLeffers und Media Markt, eine große Plattform. Über vier Wochen läuft die Wahl zum „Sportler des Jahres 2016“ in Krefeld und am Niederrhein. Am Montag, 20. März, wird die Siegerin oder der Sieger und Platzierte dieser Publikumswahl in den Räumen der Volksbank mit gut 170 Gästen geehrt. ste