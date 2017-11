TV Korschenbroich gibt Wechsel von Ronny Rogawska zur HSG für den Sommer bekannt.

Mit der Empfehlung als Torschützenkönig der 3. Liga mit 215 Treffern kam Linksaußen Max Zimmermann im Sommer vom TV Korschenbroich zur HSG Krefeld. Ab kommender Saison wird er mit seinem ehemaligen Trainer Ronny Rogawska wiedervereint. Denn wie der TVK begannt gab, wird Rogawska im Sommer Nachfolger von HSG-Trainer Olaf Mast.

Der Wechsel nach Krefeld bedeutete für Zimmermann eigentlich eine Stammplatzgarantie. Doch mit dem 35-jährigen Ex-Torschützenkönig Jens-Peter Reinarz von Eintracht Hagen angelte sich die HSG wenig später den erfahrensten Drittliga-Linkaußen noch dazu. Die linke Krefelder Außenbahn wurde damit für Trainer Olaf Mast ein erklärtes Luxusproblem. Denn etliche Klubs der Liga hätten beide Spieler nur zu gerne in ihren Reihen gewusst. Doch Zimmermann zog in der Folge den Kürzeren, saß mehr auf der Auswechselbank, stand nur zwei Mal in der Startformation.

Zuletzt gegen Volmetal überzeugte Zimmermann über 60 Minuten – zehn Tore, davon sieben Siebenmeter, kein einziger Fehlwurf: „Als ich nach Krefeld gewechselt bin, war mir bewusst, dass es nicht so laufen würde wie in Korschenbroich, wo ich zu den absoluten Leistungsträgern gehörte. Doch bei der HSG ist die Auswahl an guten Spielern eben groß, ich bin stolz, zu einer sehr guten Mannschaft zu gehören, die oben und nicht gegen den Abstieg spielt, auch wenn wir vielleicht etwas hinter den Erwartungen herlaufen.“ Bei seinem Ex-Klub stand er vor einem Jahr zur gleichen Zeit bei 90 Toren, aktuell kommen 45 zusammen: „Ich habe meine Tore etwa mit der Hälfte der Spielzeit erzielt, die ich vorher hatte, daher bin ich zufrieden.“ Heute um 16 Uhr gegen den Longericher SC hofft Zimmermann erneut auf die Startformation. ps