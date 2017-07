Krefeld. Rick Zabel – das klingt bekannt im Ohr, selbst wann das E im Vornamen fehlt wie beim Vater. Der Filius war schon oft in Krefeld – im Kindesalter bei Rennen auf dem Westwall oder bei Rund um die Sparkasse an der Hand von Mutter Cordula, wenn der Papa seine Runden drehte. Rick Zabel ist 23 Jahre alt, Sprinter und ein Anfahrer mit Top-Qualitäten, aktuell für Alexander Kristoff im Katusha-Alpecin-Team. Zabel fuhr seine erste Tour, schwere Ankünfte auch am Berg liegen ihm sogar – anders als bei Kittel und Greipel.

Mehr zum Thema Radrennen in Krefeld: Junkermanns Freude auf Zabel