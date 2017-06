Krefeld. Sonne, Sand, Spaß – der hippe Dreiklang der Beach-Handballer. Am 15. und 16. Juli steigt das Mega-Event am Löschenhofweg – der 5. Beach-Handball-Cup Krefeld, knapp 100 Mannschaften sind dabei. Seit Wochen ausgebucht, winkt jetzt einem Frauenteam noch ein Startplatz für das Turnier. Die WZ verlost für die coolsten Girls noch ein Ticket zur Teilnahme am Beach-Handball-Cup. Also, Achtung aufgepasst. Wie schafft Ihr es, noch in das erlauchte Feld der Spaß-Gesellschaft im Beachclub am Löschenhofweg zu kommen? Postet einfach auf der Facebook-Seite der WZ Krefeld in den Kommentaren zu dem Post ein originelles Foto Eures Teams und schreibt, warum gerade Ihr den Startplatz gewinnen solltet. Das Foto des Teams, dass am häufigsten geliked wird, gewinnt den Startplatz beim Beach-Handball-Cup am 15. und 16. Juli. Mitmachen können alle Frauenteams, die auf der Warteliste stehen und auch die Frauenteams, die bisher überhaupt nicht angemeldet sind. Das Foto muss bis spätestens Montag, den 26. Juni, 12 Uhr gepostet werden.