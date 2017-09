SC Bayer-Trainer Büyükimdat kommt mit seinen C-Junioren zum KFC Uerdingen.

Trainer Celal Büyükimdat und die C-Junioren des SC Bayer Uerdingen sind gut gerüstet für das Derby gegen den KFC Uerdingen zum Start der Niederrheinliga. Die Lokalrivalen sind in der vergangenen Saison aufgestiegen und streben nun den Klassenerhalt in der höchsten Liga auf Verbandsebene an. Büyükimdat sagt: „Wir sind bereit. Die Jungs freuen sich auf das Spiel. Derbys sind immer etwas Besonderes, da kann man Selbstvertrauen für die ganze Saison tanken.“ Der KFC, den viele zu den Top-Teams der Liga zählen, will von seinem Heimvorteil profitieren. Trainer Siegfried Konietzko sagt: „Wir brennen auf den Start und wollen gewinnen. Dabei spielt uns in die Karten, dass wir auf Kunstrasen spielen.“ Die Partie wurde wegen des Regionalliga-Spiels des KFC Uerdingen gegen Borussia Mönchengladbach II von Samstag auf Sonntag 13 Uhr verlegt. Für die A- und B-Junioren-Niederrheinligisten steht am Wochenende schon der zweite Spieltag an, ihr Saisonstart war bereits vergangene Woche. sim