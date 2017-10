Das Rennen an der Tabellenspitze der Regionalliga ist spannend. Der KFC hat bisher die beste Bilanz in den direkten Duellen.

Dieses Beispiels hätte es eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Mit 2:0 führte der Wuppertaler SV am Samstag im Verfolgerduell der Regionalliga West bei der U 23 von Borussia Dortmund. Die Zeichen standen gut, dass der WSV den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen könnte – doch zehn Minuten später war alles anders – 2:2. Endstand und Punkteteilung.

Siege gegen Rödinghausen und Oberhausen, Remis gegen Viktoria

Die Konkurrenz hatte sich wieder einmal selbst ausgebremst. Belege dafür gibt es viele in der bisherigen Hinrunde der Fußball-Regionalliga. Die Unberechenbarkeit hat ihren Reiz. Profiteur davon ist bisher vor allem Tabellenführer KFC Uerdingen, der trotz seiner spärlichen Torerfolge immer noch spitze ist. Nur einmal ließen die Krefelder die Punkte liegen. Beim 0:1 in Bonn. Anfang August war das – selbstverschuldet durch ein Missverständnis von Torhüter René Vollath mit einem Vordermann. Ansonsten punkteten die Uerdinger in jedem Spiel mindestens einfach. Big Points gelangen gegen die Konkurrenten Rödinghausen (1:0) und in Oberhausen (1:0). Und in anderen Duellen mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte wie Borussia Mönchengladbach (0:0), Aachen (0:0) oder Fortuna Düsseldorf (0:0) verlor die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger zumindest nicht, hielt die Konkurrenz auf Distanz, wie auch im Gastspiel bei Viktoria Köln (0:0).

Von möglichen neun Punkten hat der KFC sieben geholt

So kann es laufen, auch mit Torflaute. Wer die wenigsten der Top-Duelle verliert, strahlt. Das ist derzeit der KFC, vor den Spielen gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Grotenburg (14 Uhr) und dann in Wuppertal. Die Krefelder holten aus den direkten Vergleichen gegen die Top-Sieben von möglichen neun Punkten immerhin sieben. In Relation zum Rest ist der Liga das der Spitzenwert. Die Kölner, die sich in den vergangenen Wochen im Aufwind befinden, haben dagegen Topspiele in Rödinghausen (2:3), Wuppertal (0:3) oder Oberhausen (0:1) verloren. Dazu die Heimniederlage gegen den BVB. Rödinghausen wiederum hat in Uerdingern Federn gelassen, auch in Dortmund (2:3). Wuppertal gab gegen Rödinghausen alle Punkte ab (0:4).

Eine Auswärtsschwäche der Top-Teams ist nicht erkennbar

Der BVB, lange mit Nachholspielen in der Hinterhand als möglicher Spitzenreiter etikettiert, unterlag in Oberhausen (0:1), ist aber mit bisher zehn Punkten aus fünf Partien gegen die Top-Sieben spitze. Oberhausen selbst steckte Niederlagen gegen Uerdingen und in Wiedenbrück (0:4) ein. Man sieht: Eine signifikante Auswärtsschwäche der Top-Mannschaften ist in den Duellen nicht auszumachen. Und: trotz Ärger über die nicht erzielten Tore im KFC-Lager: der KFC punktet konstant, wenn auch nicht dreifach. Das macht noch den Unterschied in der Tabelle aus.