Das Krefelder „Weihnachtsmärchen on Ice“ erfüllt die Rheinlandhalle im Dezember traditionell mit Weihnachtsstimmung – von der Eisfläche bis unter das Hallendach. Wer einen Blick auf die Solisten und Hauptdarsteller der neuerlichen Weihnachtsgabe des Eissport-Vereins Krefeld (EVK) wirft (siehe oben), dürfte sich auf das Stück „Tanz auf dem Regenbogen“ freuen.

Verkürzt geht es um eine magische und abenteuerliche Reise zu fernen Sternen und Planeten – wobei der tanzende Regenbogen das wundersame Transportmittel ist. Ziel der Reise ist es, die magischen Schätze des Lichts, der guten Träume und der Liebe zurückzugewinnen, die der böse Magier zuvor auf dem Ballzauber in Venedig entwendet hat.

Ob der Königin der Masken, Prinzessin Venezia und ihren Helfern das gelingt, davon kann man sich am 15. und 16. Dezember jeweils ab 18 Uhr überzeugen, am 17. Dezember ab 17 Uhr und am 18. Dezember bereits um 10.30 Uhr. Tickets gibt es unter anderem im WZ-Haus an der Rheinstraße 76. Foto: Christoph Jürgens