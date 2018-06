Der SV Bayer Uerdingen 08 steht mit dem Rücken zur Wand. In der Relegation gegen den SVV Plauen brauchen die Wasserballer um Trainer Tim Focke zwei Siege, um in der Bundesliga-A-Gruppe zu verbleiben. Ein Abstieg wäre historisch. Seit der Teilung in A und B-Gruppe im Jahr 2006 spielte Bayer immer in der A-Gruppe. Spiel eins ging vergangene Woche in Plauen deutlich mit 6:13 verloren, eine Leistungssteigerung heute ab 14 Uhr ist unabdingbar. Ein mögliches Spiel drei wäre morgen um 12 Uhr ebenfalls in Uerdingen. Center Sven Roeßing kehrt in die Mannschaft zurück, nachdem er Spiel eins aus privaten Gründen verpasste. Trainer Tim Focke sagt: „Letzte Woche war ein geschenktes Wochenende für uns. Am Samstag wird Plauen eine andere Uerdinger Mannschaft im Wasser erleben.“ tin