Die Wasserball-Damen schlagen Heidelberg zum Auftakt um die Meisterschaft 13:11.

Krefeld. Die Wasserball-Damen des SV Bayer 08 Uerdingen sind der Titelverteidigung in der Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen. In der Finalserie gegen Nikar Heidelberg gewannen die Uerdingerinnen Spiel eins mit 13:11 und sind einen Sieg von der sechsten Meisterschaft in Folge entfernt. Trainerin Pia Schledorn sagt: „Wir haben den Grundstein gelegt. Die Chancenauswertung ist ausbaufähig. Deswegen mussten wir bis zum Ende zittern.“ In einem packenden Auftaktspiel hatte der SV Bayer Uerdingen früh die Nase vorn. Claudia Blomenkamp und Aylin Fry brachten die Uerdingerinnen in Führung. Kurz darauf erhöhten Bianca Seyfert und Jamie Verebelyi noch im ersten Viertel auf 4:1.

Heidelberg brauchte ein wenig, schlug dann aber postwendend zurück. Binnen rund zwei Minuten erzielten die Gastgeberinnen im zweiten Abschnitt vier Tore und drehten das Spiel. der SV Bayer Uerdingen ließ sich aber nur kurzzeitig überrumpeln, übernahm noch vor der Pause wieder das Zepter und ging erneut in Führung.

Am Samstag können die Uerdingerinnen alles klar machen

Nach der Halbzeitpause bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Heidelberg blieb hartnäckig, auf der Gegenseite konnten sich die Uerdingerinnen nie absetzen. Der Vorsprung blieb im letzten Viertel bei nur zwei Toren. Am Ende spielte der SV Bayer Uerdingen aber seine Erfahrung gekonnt aus. Blomenkamp setzte mit ihrem sechsten Tor rund eine Minute vor dem Ende den Schlusspunkt. Bereits am Samstag (16 Uhr) können sich die Uerdinger Damen zum Titelträger krönen. tin