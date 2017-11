Die WZ zieht nach 19 Spielen in der DEL Bilanz. So haben die Neuzugänge der Krefeld Pinguine bislang in dieser Saison abgeschnitten.

Der letzte Platz in der vergangenen Saison hatte einen großen Umbruch im Kader der Krefeld Pinguine zur Folge. Zwölf Neuzugänge standen im Aufgebot, als die Krefelder Anfang August in die Vorbereitung gestartet sind. Drei dieser zwölf Spieler stehen rund drei Monate später nicht mehr im Kader der Schwarz-Gelben, zwei sogar, ohne ein einziges Pflichtspiel bestritten zu haben. Im Gegenzug wurde ein Trio nachverpflichtet. Dafür kamen drei neue Spieler, die sich alle als Verstärkungen erwiesen haben. Die WZ zieht nach 19 Spielen ein erstes Zwischenfazit – vom Volltreffer bis zum Fehleinkauf.

Volltreffer

Jordan Caron (Stürmer, 27 Jahre, 1,88 Meter, 8 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen, +5). Eine Verletzung von Jordan Caron war die große Chance der Pinguine, den Kanadier im Oktober unter Vertrag zu nehmen. Ein Transfer-Volltreffer. Bereits jetzt gibt es Interessenten aus In- und Ausland für Caron, der sich wohl im kommenden Sommer Liga und Verein aussuchen kann. Der beste Transfer der vergangenen Jahre.

Justin Feser (Stürmer, 25 Jahre, 1,75 Meter, 11 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen, -1). In seinen ersten drei DEL-Spielen hat Feser jeweils einen Treffer erzielt, bis ihn eine Knieverletzung stoppte. Gegen Straubing bildete er mit Dragan Umicevic und Mathias Trettenes eine offensivstarke Reihe. Feser ist im besten Eishockey-Alter, eine langfristige Verpflichtung sollte angestrebt werden.

Markus Nordlund (Verteidiger, 32 Jahre, 1,96 Meter, 17 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen, -2). Nordlund empfahl sich in zwei Trainingseinheiten . Mit seiner enormen Reichweite ist der Finne eine der wenigen Konstanten in der Krefelder Defensive. Der Familienvater könnte in Überzahl noch häufiger seine Offensivstärke ausspielen.

Durchschnitt

Patrick Seifert (Verteidiger, 27 Jahre, 1,81 Meter, 15 Spiele, 0 Tore, 8 Vorlagen, +1). Trotz seiner Fingerverletzung wird Seifert am Saisonende voraussichtlich deutlich mehr Scorerpunkte auf dem Konto haben, als es in den zurückliegenden Jahren der Fall war. In der Defensive unterliefen Seifert wenige, jedoch entscheidende Fehler.

Andrew Engelage (Torhüter, 29 Jahre, 1,95 Meter, 13 Spiele, 5 Siege, 7 Niederlagen, 2,96 Gegentore/Spiel, 91,4% Fangquote, 1 Shutout). Der 1,95 Meter große Torhüter hat in seinen bisherigen Einsätzen gezeigt, dass er eine wichtige Verstärkung sein kann. Engelage hat den Schwarz-Gelben schon den ein oder anderen Punkt gesichert. Zum Volltreffer hat es nicht gereicht, weil sich Engelage auch einige haltbare Gegentreffer einfing. Zudem ist er im letzten halben Jahr zum dritten Mal verletzt.