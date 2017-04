Der VfR hat keins der Nachbarschaftsduelle mit dem TSV verloren.

Krefeld. Das Nachbarschaftsduell zwischen dem VfR Fischeln und dem TSV Meerbusch steht an. Ein sportlicher Vergleich in der Fußball-Oberliga, den Fischelns Co-Trainer Stephan Maas nicht missen möchte: „Ich hoffe, dass Meerbusch in der Liga bleibt. Sie sollen ihre Punkte holen, aber nicht am Sonntag gegen uns.“ Der TSV braucht dringend Punkte, um nicht erstmals seit dem Aufstieg 2011 abzusteigen. Sollen diese aber ausgerechnet gegen einen Gegner her, den der TSV Meerbusch, beziehungsweise zuvor TuS Bösinghoven, in keinem Oberliga-Pflichtspiel bezwingen konnte?

Bilanz

Sieben Duelle gab es in der Oberliga. Sechs Mal hieß der Sieger VfR Fischeln. Einmal gab es ein Remis. TSV-Trainer Wolfgang Jeschke sagt: „Wir haben uns gegen sie immer schwer getan. Irgendwann aber reißt jede Serie.“ Fischelns Assistenz-Trainer Maas sagt: „Es ist ein Prestigeduell. Meerbusch steht aber mehr unter Druck als wir.“

Gegentore

54 Tore haben beide Teams kassiert – zu viel, wie Maas findet: „Für uns als Tabellensiebter ist das ein Witz. Wir haben bestimmt 15 bis 20 Tore zu viel bekommen.“ Zuletzt gab es fünf beim 3:5 in Hiesfeld. Wolfgang Jeschke sagt über seinen TSV: „Wir machen über weite Strecken vieles richtig. Viele Tore waren zu verhindern.“

Torjäger

Kevin Breuer, eigentlich ein Spielmacher, sticht auf Fischelner Seite mit 14 Treffern heraus. Viel konzentriert sich auf ihn. Stefan Linser (8) ist verletzt, Alexander Lipinski (4), im Vorjahr noch einer der Treffsichersten, ist mit einer Adduktorenzerrung außer Gefecht. Meerbusch besitzt keinen herausragenden Schützen. Brian Günther, Sergen Sezen (je 8) und Drilon Istrefi (7) und Dennis Schmidt (6) liegen in etwa gleichauf. Jeschke sagt: „Das ist ein Vorteil, weil wir schwer auszurechnen sind.“ Über Breuer sagt er: „Wenn wir ihn ausschalten, haben wir gute Karten.“

Wackelkandidaten Auf Fischelner Seite drohen zahlreiche Spieler auszufallen. Burak Akarca (Nasenbruch), Dominik Oehlers (Leiste), Quin Kruijsen (Magen-Darm), Philipp Reichardt, Simon Kuschel (beide angeschlagen) sind fraglich. Ausfallen werden Torwart Halil Özcelik (5. Gelbe Karte), Alexander Lipinski, Kevin Enke, Semih Ergin, Stefan Linser, Christos Pappas und David Machnik (Entzündung am Zeh). Für Özcelik wird Simon Gerdts ins Tor rücken. Sein Bruder Felix geht auf die Bank. Auf Meerbuscher Seite wird Verteidiger Stefan Galster fehlen, dafür ist Linksverteidiger Daniel Klinger wieder dabei. Abwehrmann Janik Roeber steigt wieder ins Training ein.