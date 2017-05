Krefeld. Noch fünf Spiele, dann ist Schluss. Und nachdem die Fußball-Oberliga-Mannschaft des VfR Fischeln am Mittwochabend die Vorjahresmarke von 49 Punkten geknackt hat, folgt nun die Kür, wie es Trainer Josef Cherfi sagt: „Wir wollen den vierten Platz festigen. Wenn uns das gelingt, haben wir uns unter den Top-Teams der Liga etabliert. Wir wissen das einzuordnen und worin wir uns verbessern müssen.“ So kann der Trainerstab auch schon auf die neue Saison hinarbeiten. Der junge Philipp Baum, der im Vorjahr noch in der A-Jugend für den SC Bayer spielte, soll nun noch mehr Einsatzzeit erhalten, auch schon morgen im Gastspiel bei Schwarz-Weiß Essen. Cherfi: „Er hat sehr viel Talent und steht vor dem nächsten Schritt.“

Die Kaderplanung sei indes schon weit fortgeschritten. In allen Mannschaftsteilen plant Cherfi noch einmal mit Verstärkungen. Ein Stürmer sei aber nicht unbedingt auf der Einkaufliste, so Cherfi. Für Ersatztorwart Simon Gerdts, der im Sommer nach Nettetal wechselt, stehen nach Aussage des Cheftrainers interne wie externe Lösungen auf dem Zettel. Damian Raczka (fünfte Gelbe Karte) fällt in Essen aus, die Einsätze Philipp Wiegers’ (Adduktoren) und Quin Kruijsens (Rippenprellung) sind fraglich. anle