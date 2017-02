Krefeld. Fußball-Oberligist VfR Fischeln hat auf den momentanen Personalengpass reagiert und das Testspiel, das für Sonntag gegen den FC Wegberg-Beeck geplant war, abgesagt. Trainer Josef Cherfi sagte: „Wir gehen derzeit auf dem Zahnfleisch. Es ist grenzwertig. Wir müssen in Formationen spielen, in denen wir in der Liga ohnehin nicht spielen würden.“ Am Mittwoch bei der 2:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausens U 23 fehlten Cherfi elf Spieler. anle