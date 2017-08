Der Fußball-Oberligist startet nach holpriger Vorbereitung mit einem 5:2-Erfolg bei Aufsteiger VfB Speldorf in die Saison.

Krefeld. Den einen oder anderen Zweifler wird es in den vergangenen Wochen im Lager von Fußball-Oberligist VfR Fischeln schon gegeben haben. Wieder einmal liegt eine Vorbereitung mit Ausfällen und einigem Trainingsrückstand hinter den Krefeldern. Doch gestern war davon gegen Aufsteiger VfB Speldorf nicht viel zu sehen. Der Vorjahres-Vierte der Oberliga schlug die Mannschaft aus Mülheim mit 5:2. Startschwierigkeiten haben die Fischelner auch in den vergangenen Jahren nie gehabt. Dabei bleibt es. Trainer Josef Cherfi sagt: „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Bei den Gegentreffern laden wir sie ein. Da fehlte die letzte Konsequenz. Wir haben clever gespielt und die Fehler des Gegners ausgenutzt.“

Da war das Duell vor 450 Zuschauern schon vorentschieden. Cherfis Gegenüber, der frühere Profi Christian Mikolajczak, sah nach 28 Minuten den ersten Gäste-Jubel. Dominik Oehlers, als Stürmer aufgeboten, traf nach Vorarbeit von Kevin Breuer.

Ein Doppelschlag entscheidet das Spiel

Zehn Minuten später legte Innenverteidiger Philipp Wiegers nach. Nach einem Doppelschlag durch Oehlers und Breuer (61./65.) war das Spiel gelaufen. Der Niederländer Quin Kruijsen machte mit dem 5:1 alles klar. Speldorfs Abdul Yussif konnte den Endstand nur etwas aufhübschen.

Oehlers machte als Doppeltorschütze und Vorlagengeber gute Arbeit. Im Tor stand nicht Stammtorwart Halil Özcelik, sondern Zugang Hendrik Sauter – 18 Jahre jung. Cherfi: „Hendrik hat die komplette Vorbereitung mitgemacht und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich bin froh, dass ich mehrere gute Torhüter habe.“

Schon am Mittwochabend geht es im Heimspiel gegen Schonnebeck weiter. Dann auch wieder mit Sauter im Tor? Gut möglich, so Cherfi.