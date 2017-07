Krefeld. Der VfB Uerdingen peilt bei der Krefelder Feld-Stadtmeisterschaft den vierten Sieg in Serie an. Das Team um Trainer Stefan Rex war bei den Turniersiegen in den vergangenen drei Jahren das Maß aller Dinge und zählt auch in den kommenden zwei Wochen zum Kreis der Besten. Ähnlich wie die anderen Favoriten dürfte die Vorrunde auf der Sportanlage Horkesgath die Uerdinger vor keine Probleme stellen, ehe am kommenden Wochenende der Stadtmeister auf der Anlage des BV Union Krefeld ausgespielt wird.

Neben dem Seriensieger aus Uerdingen geht in diesem Jahr vor allem der VfR Fischeln als hoher Favorit ins Rennen. Der Oberligist nimmt nach einigen Jahren Abstinenz wieder an dem Turnier teil. Trainer Josef Cherfi sagt: „Wir haben die Stadtmeisterschaft wieder in unsere Vorbereitung integriert, um als Krefelder Mannschaft präsent zu sein. Das sind Spiele, die man nicht extra vereinbaren muss. Sie bieten einen guten Rahmen, um auch mal ein paar Dinge auszuprobieren.“ Eine Einstellung, die bei vielen höherklassigen Vereinen zuletzt abhanden gekommen war. Uerdingen-Trainer Rex sagt: „Ich finde das immer ein wenig schade. Wir haben so viele gute Vereine in Krefeld. Auch wenn es nicht immer perfekt in die Vorbereitung reinpasst, ist es schön, wenn möglichst viele zusammenkommen.“

Sportlich gesehen wird es wohl erst in der kommenden Woche so richtig spannend. In den Achtelfinalspielen geht Uerdingen gegen den B-Ligisten VfR Krefeld ebenso als haushoher Favorit ins Spiel wie Fischeln gegen Bayer Uerdingen. Auch der letztjährige Finalist Hülser SV dürfte mit dem B-Ligisten ATS Krefeld keine Probleme haben. Rex sagt: „Es wird dieses Jahr sehr spannend. Da sind viele Vereine mit dabei, die um den Titel spielen können. Fischeln ist die Mannschaft, die geschlagen werden muss." Auch Cherfi freut sich auf das Turnier: „Alle Mannschaften haben schwere Beine, das ist klar. Die Bezirksligisten aus Uerdingen und Hüls werden uns ärgern wollen."