Die Fußball-Bezirksligisten trennen sich nach einem munteren Derby mit vielen Chancen mit einem gerechten Unentschieden.

Im Derby der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, trennten sich der VfB Uerdingen und der VfL Tönisberg mit 2:2. Es war ein Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Die Uerdinger waren spielerisch das bessere Team. Tönisberg war mit Kontern gefährlich. Uerdingen-Trainer Stefan Rex sagt: „Wir waren klar das bessere Team, feldüberlegen und hätten gewinnen müssen.“ Sein Trainerkollege Karl-Heinz Himmelmann sagt: „Wir lassen hier zwei Punkte liegen. Denn wir waren die bessere Mannschaft. Die vielen Konter müssen einfach sitzen.“

Die erste Torchance hatten die Uerdinger. Emre Kizil schoss aus kurzer Distanz knapp vorbei. Nur wenig später klingelte es im Kasten des Gastgebers. Tolga Dügencioglu nutzte seine Chance, brachte die Berger mit 1:0 in Führung. Die Freude der Gäste war von kurzer Dauer. Nur vier Minuten später traf Serkan Yilmaz zum Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt liefen die Uerdinger einem Rückstand hinterher, da Robin Fuhrmann den VfL Tönisberg mit 2:1 in Führung schoss. In der Schlussphase nutzte Carlo Strauß eine der vielen Torchancen zum verdienten Ausgleich.