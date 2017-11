Wochen der Wahrheit für Bayers Basketballer.

Das nennt man wohl Paukenschlag: Basketball-Zweitregionalligist SC Bayer 05 Uerdingen reagiert auf die Niederlagenserie und formiert sich neu. Der serbische Center Bojan Stojanovic muss das Team mit sofortiger Wirkung verlassen. Stojanovic war den Uerdingern zu Beginn der Saison „zugelaufen“. Seine Familie zog vor einiger Zeit nach Willich. Nach einem Intermezzo beim Willicher TV in der Bezirksliga stellte sich der 2,05-Meter-Mann in Krefeld vor und wurde dort mit offenen Armen empfangen. Nicht zuletzt deswegen, weil Bayer fast schon traditionell zu klein für die Regionalliga-Herausforderungen ist. Doch die Integration des extrovertierten Hünen schlug fehl.

Die nun nötige Restrukturierung der Mannschaft kommt zur Unzeit: In den beiden folgenden Heimspielen trifft Bayer auf zwei Wuppertaler Teams, deren Stärken speziell unter den Körben zu finden sind. Daniel Rothammel, Lorenzo Olivieri und Till Kleuters kehren zwar nach Krankheit und Verletzungen in den Kader zurück, sind aber noch nicht zu 100 Prozent belastbar. Dazu fällt Baris Yilmaz aus. Neben Langzeitinvalide Heiko Bachmann wird er am Samstag gegen den Barmer TV definitiv nicht auflaufen können. In den letzten vier Spielen des Kalenderjahres trifft Bayer auf vier Tabellennachbarn.

Eine kleine Siegesserie würde dem SC gut zu Gesicht stehen, ist aber unter den genannten Voraussetzungen in weiter Ferne. Trainer John F. Bruhnke sagt: „Da gibt es nichts zu diskutieren. Ab sofort sind alle Hürden noch höher. Doch Klagen hilft nicht. Die Frage ist: Wie gehen wir mit den letzten Rückschlägen um?“, rätselt Bruhnke: „Gegen die ersten und die letzten vier Teams der Liga haben wir gespielt. Mit wechselndem Erfolg. Mit vier Siegen aus diesen Spielen würde ich zufrieden sein, derzeit ist unsere Bilanz mit drei zu fünf nur knapp darunter. Wir haben also immer noch die Chance, mit ausgeglichenem Punktekonto in die Weihnachtspause zu gehen.“