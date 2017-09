Die Teilnehmer machen sich morgen an zwölf Startorten auf den Weg.

Kurzentschlossene können sich noch in allerletzter Sekunde morgen beim siebten Krefelder Hospizlauf einreihen. Denn gegen eine Teilnahmegebühr von zehn Euro, die an allen zwölf Startorten bar bezahlt werden kann, können Läufer, Walker, Jung und Alt sich unter dem Motto „gemeinsam etwas bewegen“ Richtung Krefelder Innenstadt für den guten Zweck, ganz frei von Bestzeiten, auf den Weg machen. Jens Sattler, Geschäftsführer des organisierenden Stadtsportbundes Krefeld, erwartet erneut mehr als 1000 Teilnehmer im Ziel: „Die Startgebühr geht ohne Abzug direkt als Spende an das Hospiz, im letzten Jahr haben wir auf diese Weise 10 000 Euro eingesammelt. Alle Unkosten bestreiten wir über unsere Sponsoren, wie die AOK, die sich erstmals engagiert.“

Den weitesten Anlauf zum Ziel unternimmt der TSV Meerbusch. Vom Sportplatz am Windmühlenweg in Bösinghoven geht es über fast zwölf Kilometer um 11 Uhr Richtung Fischelner Grundend. Dort treffen die Meerbuscher auf die Teilnehmer des Fischelner TV, die gleich in zwei Walking- und zwei Laufgruppen zeitlich versetzt an den Start gehen können. Beim Lauf quer durch den südlichsten Krefelder Stadtteil sammeln die Gruppen am Sommerbad Neptun am Mühlenfeld unter anderem die Mannschaft des Handball-Drittligisten HSG Krefeld ein. Das Team um Trainer Olaf Mast unterstützt schon traditionell den Hospizlauf.

Auch das St. Töniser Prinzenpaar ist dabei

Die dreifache WZ-Sportlerin des Jahres, Anna Pauline Saßerath, läuft als Unterstützerin mit den Aktiven ihres Heimatvereins Bayer Uerdingen los. Zwischen 10.30 und 11.20 Uhr machen sich vom Löschenhofweg aus ebenfalls vier unterschiedlich schnelle Walking- und Laufgruppen auf den Weg zum Hospiz am Blumenplatz. Sternförmig sind dann schon weitere Vereine und Initiativen unterwegs, ob die Krefelder Caritas mit 150 Aktiven oder die Interessengemeinschaft Altensport aus Tönisvorst, die gleich das neue Prinzenpaar aus St. Tönis mitbringt.

Vor der Haustür an der Jägerstraße werden die ersten Gruppen ab 11.30 Uhr im Ziel mit guter Stimmung empfangen, alle Teilnehmer fahren zu festgelegten Zeiten mit Bussen wieder zum Startort zurück.

ssb-krefeld.de/7-krefelder- hospizlauf/startzeiten