Hannah und Linda Erbe sowie Anna-Christina Abbelen sind seit Mittwoch bei der EM im niederländischen Roosendaal im Einsatz.

„Linda und Fierro passen einfach perfekt zusammen“, sagt Dressurreiterin Hannah Erbe über ihre jüngere Schwester und deren Pferd, den siebenjährigen Wallach Fierro. Gemeinsam mit Anna-Christina Abbelen aus Kempen treten die beiden Erbe-Schwestern seit Mittwoch bei den Europameisterschaften der U 18- und U 21-Dressurreiter in Roosendaal an.

„Das ist unsere erste EM, bei der wir beide reiten. Sonst haben wir uns immer gegenseitig begleitet“, sagt Hannah Erbe aus Krefeld. Sie hat 2016 bei den Europameisterschaften der Junioren (U 18) drei Goldmedaillen gewonnen: In der Einzelwertung, in der Kür und mit dem Team. In diesem Jahr treten sie und ihr Erfolgspferd Carlos bei den Jungen Reitern an, in einer höheren Altersklasse (U 21) mit gestiegenen Anforderungen. „Carlos ist gut drauf, und ich freue mich richtig darauf loszufahren“, sagt Hannah.

Vorbereitungslehrgang beim Bundestrainer für den Feinschliff

Das vergangene Wochenende haben Linda und Hannah Erbe sowie Anna-Christina Abbelen beim Vorbereitungslehrgang bei Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen verbracht. Das Trio ist seit Montag in Roosendaal und hat am Mittwoch die ersten Punkte für die Mannschaftswertung gesammelt. Anna-Christina Abbelen erwischte auf First Lady mit 74.026 Punkten einen glänzenden Start. Hannah Erbe und Carlos hatten am Abend ihren ersten Auftritt. Am Samstag fällt die Entscheidung in der Einzelwertung, Sonntag steht die Kür auf dem Programm.

„Das ist meine dritte EM, ich bin trotzdem sehr nervös. Weil ich in der höheren Altersklasse starte, ist der Druck nicht so schlimm, ich bin eher positiv aufgeregt. Ich hoffe, dass ich nach Hause fahre und zufrieden mit dem bin, was Carlos und ich geleistet haben.“

Ähnlich sieht es auch ihre jüngere Schwester Linda: „Fierro ist erst sieben Jahre alt, das ist wirklich sehr jung für so eine EM. Im vergangenen Jahr habe ich noch Dressurpferdeprüfungen mit ihm geritten und hätte nie damit gerechnet, dass wir es in dieser Saison schon zur EM schaffen. Wir wollen dort einfach Spaß haben.“

Linda Erbe spürt trotz der Premiere keine Nervosität

Die 17-Jährige Linda startet in diesem Jahr zum ersten Mal bei der U 18-EM, zuvor hat sie bereits Erfolge bei den Pony-Dressurreitern gesammelt. „Ich bin irgendwie noch gar nicht nervös. Für mich haben die Sichtungsturniere auf dem Weg zur EM mehr Druck bedeutet.“ Fierro habe in der vergangenen Woche eine kleine Pause eingelegt, die beiden haben erst vor dem Vorbereitungslehrgang wieder richtig trainiert. „Bei ihm ist das Wichtigste, dass er spritzig ist und Spaß hat. Er ist so jung und motiviert, dass ich ihm ein abwechslungsreiches Programm bieten muss.“

Anna-Christina Abbelen aus Kempen gehört ebenfalls zum deutschen EM-Team der Jungen Reiter. Sie hatte 2016 mit dem Wallach Fürst on Tour Mannschaftsgold in der U 21-Wertung gewonnen und startet jetzt mit ihrer Stute First Lady. „Anna trainiert auch bei Heiner Schiergen, wir kennen uns gut und sind ein gutes Trio, das sehr zusammenhält“, sagt Hannah Erbe. Ihr Heimtrainer Schiergen reist zusätzlich zur Familie als Unterstützung mit zur EM. Hannah meint: „Anders geht es nicht, er ist immer dabei und gibt uns total viel Sicherheit.“