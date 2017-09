Bergstein, Sanne und Pardon bei Kreismeisterschaften erfolgreich.

Amelie Bergstein, Stefan Sanne und Richard Pardon sind die erfolgreichsten Teilnehmer bei den Tennis-Kreismeisterschaften. Alle drei gewannen am Finaltag jeweils zwei Titel. Amelie Bergstein siegte in der offenen Klasse mit Schwester Rosalie Bergstein (TD Lank) im Doppel 6:2, 6:1 gegen Alexandra Kern und Eva Hesse (TC Traar). Mit Stefan Sanne siegte Amelie Bergstein im Mixed der offenen Klasse gegen Jaqueline Lehr und Christopher Daub (TC Strümp) 6:1, 6:7 und 10:7. Den zweiten Titel gewann Sanne im Doppel der Herren 40 mit Thiemo Lambert (TD Lank) gegen Stefan Everts und Patrick von Hagen (Crefelder HTC) mit 6:1, 3:6, 10:1. Richard Pardon (BW Krefeld) setzte sich im Einzel der Herren 65 mit 6:0, 6:4 gegen Wolfgang Herchenhan (BW Krefeld) durch. Beide Einzelfinalisten sahen sich auch im Doppel wieder. Pardon siegte mit Hajo Dotzel in zwei Sätzen gegen Herchenhan und Wolfgang Hirt (GWG Krefeld).

Jan Philipp siegt in zwei Sätzen gegen Tobias Prehn

In den beiden „Königsdisziplinen“ der offenen Klasse ging ein Titel zum TC Schiefbahn und zum Hülser SV. Im Damenfinale setzte sich Anica Blumenkamp (Schiefbahn) 6:4, 3:6 und 10:7 gegen Rosalie Bergstein (TD Lank) durch. Bei den Herren siegte der Hülser Jan Philipp gegen Tobias Prehn (BW Krefeld) 6:3, 6:3.

Kreissportwart Ralf Balve sagte: „Wir haben in den zwei Wochen sehr gute Leistungen gesehen. Ich bin froh, dass es am Finaltag nicht regnete.“ Im nächsten Jahr richten die Titelkämpfe der TSV Meerbusch, TD Lank und TC Strümp aus. RZ