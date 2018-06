Bundesligist Krefelder Kanu Klub tritt in starker Besetzung im Medienhafen an.

Vier Jahre wartet das Schwalbeteam des Krefelder Kanu Klubs bereits auf einen Tagessieg in der Triathlon-Bundesliga. Am Sonntag ab 12 Uhr, vor großer Kulisse im Düsseldorfer Medienhafen, gehört das Damen-Quartett um Team-Manager Guido Pesch zu den Favoriten.

Die Krefelderinnen blasen beim Rennen auf einer 750 Meter langen Schwimmstrecke, einem 19 Kilometer langen Radkurs und einem fünf Kilometer Lauf, zur Jagd auf das Erfolgsteam des TV Buschütten. Sechs Mal in Folge holte das Team aus dem Siegerland den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters, ist erneut Tabellenführer. Doch nun wollen die Krefelderinnen, angeführt von der Australierin Gillian Backhouse, die Platz 18 in der Weltrangliste belegt, dem Team aus dem Siegerland das Leben so schwer wie möglich machen.

Damen des SC Bayer 05 Uerdingen kämpfen um den Klassenerhalt

Die 27-Jährige hat beste Erinnerungen an das Rennen in der Landeshauptstadt, holte sich vor zwei Jahren Platz zwei in der Einzelwertung. Ihre Premiere im KKK-Trikot feiert Kaidi Kivioja aus Estland. Die 25-jährige ist in der Weltrangliste auf Platz 88. Das Team vervollständigen die beiden deutschen Nachwuchshoffnungen Carolin Pohle und Sophie Fischer. Team-Manager Pesch ist trotz des schwachen Saisonstarts mit Rang sieben optimistisch: „Ich erwarte ein ganz enges Rennen bei dem noch Witten und Potsdam um den Sieg mitmischen. Die Tagesform wird den Ausschlag geben.“

Um den Klassenerhalt geht es in Düsseldorf für Aufsteiger FC Bayer 05 Uerdingen. Angeführt von Teamchefin Jule Nicolaus wollen Laura und Christina Voß den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nicht zu groß werden lassen. Vierte im Bunde ist Annika Vössing, die Erstligaerfahrung mitbringt, vor vier Jahren noch für den Ortsrivalen Kanu Klub startete. Das Bayerteam landete im Kraichgau auf Rang 13, ist damit Vorletzter, zwei Teams steigen in die 2. Liga ab.