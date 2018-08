Damen des Kanu Klub verteidigen in Tübingen Tabellenrang drei.

Das Schwalbe Team des Krefelder Kanu Klubs hat im Titelkampf um die deutsche Meisterschaft den Anschluss an die Spitze verloren. Nach einem fünften Platz beim vierten Bundesligawettbewerb in Tübingen machen die Triathleten des TV Buschhütten und Witten den Titel unter sich aus. Krefeld verteidigte in der Tabelle den dritten Rang, muss Anfang September beim Finale in Binz auf Rügen den Angriff der starken Teams aus Potsdam und Köln fürchten.

KKK-Teamchef Guido Pesch ist dennoch optimistisch: „Die beiden Spitzenteams sind zu ausgeglichen besetzt, da können wir nicht mithalten. Der dritte Platz in der Bundesliga wäre am Ende ein toller Erfolg.“ Gillian Backhouse war über ihren achten Einzelplatz enttäuscht, nachdem sie zuvor in Münster gewonnen hatte und in Düsseldorf Platz zwei belegt hatte. Die bislang stärkste Schwimmerin im Bundesligafeld stieg nach 750 Metern als Zwölfte aus dem Wasser. Nach 20 Kilometern auf dem Rad und dem fünf Kilometer Lauf kämpfte sich die 27-Jährige noch auf den achten Platz vor, lag am Ende jedoch eineinhalb Minuten hinter der Spitze. Knapp dahinter kam KKK-Nachwuchstalent Caroline Pohle in Ziel. Die erst 21-Jährige erreichte Platz elf, verpasste mit elf Sekunden Rückstand den angestrebten Platz unter den besten zehn. Mit 36 Jahren feierte Rieke Westermann aus der zweiten KKK-Mannschaft ihre Bundesligapremiere im Schwalbe Team. Die starke Radrennfahrerin und Läuferin kam auf Platz 37. ps