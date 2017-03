Im Sommer kommt für den Trainer Kalla Himmelmann.

Krefeld. Thomas Kerwer verlässt am Ende der Spielzeit den Fußball-Bezirksligisten VfL Tönisberg. Darauf einigten sich die Verantwortlichen mit dem Übungsleiter, der seit zwei Jahren im Amt ist. Thomas Kerwer sagt: „Wir trennen uns im Einvernehmen. In Gesprächen in der Winterpause hat sich aber gezeigt, dass unsere Vorstellungen ein wenig auseinandergehen. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.“

Für Kerwer kommt im Sommer Kalla Himmelmann. Der 52-Jährige war zuletzt beim Ligakonkurrenten Teutonia St. Tönis tätig. Vor eineinhalb Jahren wurde der Kontrakt beendet und Ronny Kockel übernahm das Zepter. Himmelmann kennt das Tönisberger Umfeld lange. Weit über zehn Jahre war Himmelmann im Tönisberger Trikot als Spieler aktiv. RZ