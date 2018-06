Leichtathlet vom SC Bayer Uerdingen siegt bei Nordrhein-Meisterschaften über 100 und 200 Meter und mit der Staffel.

Der Uerdinger Pascal Lewandowski war der Star bei den zweitägigen Leichtathletik-Nordrhein-Jugend-Meisterschaften im Stadion am Löschenhofweg. Der 18 Jahre alte Schüler holte sich unter der Regie von Trainer Peter Quasten das begehrte Sprint-Triple mit Einzelsiegen über 100 und 200 Meter sowie in der Staffel über 4x100 Meter. Insgesamt räumten die Uerdinger Athleten 20 Medaillen ab, davon zehn Mal Gold. Hinzu kamen je fünf Mal Silber und Bronze.

Mit einem mächtigen Schlussspurt sicherte Lewandowski, ganz im Stil seines Vorbildes, dem achtmaligen Olympiasieger Usain Bolt, auf den letzten Metern dem Uerdinger-Dormagener-Staffelteam den Titel. Lewandowski hatte sogar Zeit für einen kurzen Blick nach links. Doch die Konkurrenz war geschlagen. „Ich freue mich riesig. In der U 18 habe ich schon einmal das Triple geholt. Doch im heimischen Stadion zu gewinnen ist schon etwas Besonderes.“

Über 200 Meter läuft er Bestzeit von 21,74 Sekunden

Nach seinem fulminanten 200-Meter-Sieg am Samstag mit der Bestzeit von 21,74 Sekunden klagte der Uerdinger über müde Beine, stellte einen 100-Meter-Start infrage. Doch tags drauf packte den hoch gewachsenen Sprinter der Ehrgeiz. Die 100-Meter-Siegeszeit von 10,83 Sekunden war nur drei hundertstel Sekunden langsamer als die Bestzeit. Mit dem Staffelsieg krönte Lewandowski eine tolle Leistung: „Jetzt möchte ich gerne bei den deutschen Jugend-Meisterschaften über 200 Meter eine Medaille holen und meine Bestzeit noch einmal nach unten drücken.“ Dem gebürtigen Uerdinger ist dies zuzutrauen – trotz anfälliger Muskulatur, die im Wintertraining manchen Trainingstag kostete.

Bayer-Trainer Dieter Gehre hat bei den Schülerinnen eine ganze Schar von Talenten an die Spitze geführt. Topathletin war Tessa Srumpf, die über 800 Meter in 2:17,43 Minuten und mit der 4x100-Meter-Staffel siegte. Hinzu kam Silber im Weitsprung mit 5,39 Meter. Anna Keyserlingk über 80 Meter Hürden, Amelie Modes über 300 Meter und Wurfspezialistin Nele Frisch in der Klasse W14 vervollständigten die Titelsammlung. In ihrem erst zweiten 400-Meter-Hürdenrennen holte sich Nina Schröter in der U 18 überraschend den Titel. Agatha Slotta, 16-jährige Kempener Drei-springerin, siegte im Dreisprung der U 18 mit 11,29 Medtern. Laura Schütz aus Willich siegte im Speerwurf der U 16 mit 39,15 Metern.