Zugänge Lefebvre, Costello, Bruggisser und Bettauer schreiben zudem Autogramme.

Wie in der Vor-Saison bietet die Westdeutsche Zeitung den Fans der Krefeld Pinguine einen besonderen Rabatt an. Am Montag und Dienstag, 6. und 7. August, gibt es im Mediencenter Krefeld, Rheinstraße 76 (Ecke Ostwall) eine exklusive „2 für 1“-Aktion. Wer ein Ticket für eines der beiden Heimspiele am Freitag, 21. September, gegen Iserlohn oder am Sonntag, 23. September, gegen Schwenningen kauft, erhält für das jeweilige andere Spiel eine Freikarte.

Fabian Herzog, Vertriebschef der Pinguine, sagt: „Die Aktion gilt für alle Preiskategorien, sowohl für Vollzahler als auch für ermäßigte und Kinderkarten.“ Ausgenommen sind Vip-Tickets und Karten mit „Kevin Kids Block“-Ermäßigung. Begleitet wird die exklusive Ticketaktion von einer Autogrammstunde. In der Zeit von 16-17 Uhr werden die Zugänge Martin Lefebvre und Chad Costello, von 17-18 Uhr Phillip Bruggisser und James Bettauer im Mediencenter Krefeld vor Ort sein.

Zudem beginnt ab Montag im Mediencenter der Vorverkauf von Einzeltickets für alle Heimspiele der Pinguine. Matthias Roos, Geschäftsführer und Sportdirektor der Krefeld Pinguine: „Wir freuen uns, dass die WZ, der Extra Tipp und Stadtspiegel auch in diesem Jahr unseren Fans zum Saisonstart eine solche Ticketaktion anbieten. Einmal mehr zeigt das ,2 für 1’-Angebot des Mediencenters die Verbundenheit mit den Krefeld Pinguinen.“ Die Saisoneröffnung der Pinguine startet am Samstag, 4. August, um 14 Uhr am König-Palast. Um 16 Uhr ist öffentliches Training des neuen Teams mit Cheftrainer Brandon Reid. Jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr bietet der König-Palast eine kostenfreie Hallenführung samt Kabine für je 20 Personen an. Karten sind im Fanshop des König-Palasts erhältlich. Dort gibt’s am Samstag neue Fanartikel. Die Trikots für die Spielzeit befinden sich noch in der Produktion. Karten fürs Abschiedsspiel von Herberts Vasiljevs am 25. August und das Testspiel gegen die DEG am 7. September sind am Stand neben dem König-Palast erhältlich.