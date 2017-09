Fußball-Bezirksligist stockt mit 5:2-Sieg Konto auf 29 Tore auf.

Wenn es um Offensivfußball geht, dann ist Teutonia St. Tönis eine der besten Adressen in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4. Dies bekam Tura Brüggen zu spüren. Beim 5:2 spulte Teutonia ein starkes Programm ab. Kevin Zülsdorf und Jochen Höfler waren die Aktivposten, schossen je zwei Tore. Den fünften Treffer markierte Till Konietz. Mit dem fünften Saisonsieg hat St. Tönis 29 Treffer auf seinem Konto an, ist neben Victoria Mennrath das schussstärkste Team der Liga. St. Tönis belegt den fünften Platz in der Tabelle, hat nur einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter SV Bedburdyck-Gierath.

Der SSV Strümp verlor beim SV Mönchengladbach mit 1:3. In Hälfte eins war die Begegnung ausgeglichen. Dominik Blömer erzielte den Ausgleich zum 1:1. Später machte Mönchengladbach aber Dampf, hatte in dem zweifachen Torschützen Markus Kleff seinen überragenden Spieler.

Einen 0:2-Rückstand egalisierte der SSV Grefrath, stand bei der 3:4-Niederlage gegen Fortuna Dilkrath am Ende aber mit leeren Händen da. Philipp Alker und Dennis Hoffmann glichen die Treffer des Dilkrathers Iliri Tahiri aus.

Doch erneut zogen die Dilkrather durch die Tore von Niclas Hoppe und Steffen Coenen davon. Da reichte es für Grefrath nur noch zum 3:4 durch Alker. RZ