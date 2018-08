Landesligist siegt mit 4:1 in der ersten Kreis-Pokalrunde.

Die Teutonia St. Tönis hat sich in der ersten Runde des Kreispokals keine Blöße gegeben, ist souverän in die zweite Runde eingezogen. Der Landesligist setzte sich beim SC Niederkrüchten mit 4:1 durch. Jochen Höfler brachte die Mannschaft um Neu-Trainer Bekim Kastrati bereits in der zweiten Minute in Führung. Die weiteren Treffer für die ranghöchste Mannschaft im Wettbewerb erzielten Brian Drubel und Top-Torjäger Burhan Sahin (2).

Der VfB Uerdingen offenbarte beim 6:3-Sieg über den TSV Boisheim zwar defensiv einige Probleme, konnte das Spiel aber dank seiner Offensivstärke gewinnen. Für den Hülser SV hingegen ist bereits in der ersten Runde Endstation. Der A-Ligist verlor beim CSV Marathon mit 0:1 und blickt eine Woche vor dem Ligastart auf eine holprige Vorbereitung zurück. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, schoss der frühere Fischelner Emre Özkaya in der 60. Minute das Tor des Tages.

SV St. Tönis setzt sich mit 3:0 gegen Borussia Oedt durch

Auch in den weiteren Spielen setzte sich einige der B-Ligisten gegen die höherklassigen Teams aus der Kreisliga A durch. Der SV St. Tönis gewann mit 3:0 bei der Borussia Oedt, Kai Langer erzielte zwei Tore. Union Krefeld siegte dank eines Doppelpacks von Oguzhan Bas mit 4:1 gegen St. Hubert.

Viktoria Anrath unterlag überraschend beim SC Bayer 05 Uerdingen – 1:2. Fatih Polat hatte den Favoriten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gebracht, doch Bayer drehte das Spiel binnen drei Minuten. Björn Ehe (59.) und Stefan Ulbrich (62.) trafen für den B-Ligisten. tin

Ergebnisse im Überblick Lobberich/Dyck - Neersen 0:3 SC Waldniel - TSV Bockum 2:0 Oberkrüchten - Linner SV 1:6 Kaldenkirchen - TuS Gellep 8:1 Nierst - OSV Meerbusch 0:7 SF Leuth - VfL Willich 0:6 Preussen - TIV Nettetal 0:4 Niederkrüchten - Teutonia 1:4 SC Bayer 05 - Anrath 2:1 Boisheim - VfB Uerdingen 3:6 Leutherheide - Kempen 0:2 Schiefbahn - Bracht 1:0 Marathon Krefeld - Hüls 1:0 RSG Gartenstadt - Schaag 1:4 FC Traar - Vikttoria Krefeld 2:1 Borussia Oedt - SV St. Tönis 0:3 Lötsch - VfR Krefeld 2:1 Union Krefeld - St. Hubert 4:1 Jungblut Born - SV Vorst 1:9