Der gebürtige Krefelder Emir Terzi spielt am Sonntag mit der U 17 von Borussia Dortmund um die deutsche Meisterschaft. Der Fußballer startete seine Laufbahn bei Spielsport Krefeld, ehe er in der E-Jugend zum SC Bayer 05 Uerdingen wechselte. Seit 2014 läuft Terzi für den BVB auf. In den Halbfinalspielen um die Meisterschaft gegen Bayer 04 Leverkusen hatte Emir Terzi mit einem Tor entscheidenden Anteil am Dortmunder Finaleinzug. Endspielgegner ist am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Bayern Campus in München der FC Bayern. sim