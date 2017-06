In der 1. Verbandsliga liegt das Team nach dem 7:2 gegen Uedesheim punktgleich mit Buschhausen an der Spitze.

Krefeld. Im Gleichschritt streben die Damen 30 des Crefelder HTC und des TK RW Kempen der Niederrheinliga entgegen. Beide Teams kämpfen in der 1. Verbandsliga in unterschiedlichen Gruppen um den Spitzenplatz.

Durch einen 7:2-Sieg gegen den Uedesheimer TV liegt der Crefelder HTC in der Gruppe A punktgleich mit dem TC Buschhausen an der Tabellenspitze. Nun kommt es zum Showdown beider Teams am 24. Juni auf der Anlage des Crefelder HTC, um den Aufsteiger zu ermitteln. Mannschaftsführerin Nicola Wellen-van Fürden freut sich auf das Endspiel, sagt zuversichtlich: „Wir werden unser Bestes geben. In jedem Fall sind wir schon jetzt mit dem Saisonverlauf zufrieden.“

In der Gruppe B bezwangen die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen den Tabellenführer TC Langenfeld mit 5:4. Die Entscheidung über den Sieg fiel im letzten Doppel, in dem Tina Schwabe und Anke Vogeler im entscheidenden Match-Tiebreak 1:5 zurücklagen. Durch eine Energieleistung drehten sie das Spiel, gewannen 10:7 und holten den wichtigen fünften Punkt. Mit diesem Sieg zieht Kempen nach Punkten mit Langenfeld gleich. Auch in dieser Gruppe fällt die Entscheidung über den Aufstieg am 24. Juni. Kempen spielt gegen den Tabellenletzten Unterbacher TC. Bei Punktgleichheit mit Langenfeld werden die besseren Matchpunkte den Aufstieg entscheiden.

In der Regionalliga sind die Damen 40 des HTC BW Krefeld weiter auf Erfolgskurs. Mit dem 7:2-Sieg gegen BW Köln schob sich die Mannschaft um Bettina Hansmann auf den dritten Tabellenplatz. Nach den Einzeln führte Blau-Weiß 4:2, die drei Doppel gewannen sie zudem. Die Blau-Weißen beenden die Regionalliga am 1. Juli mit dem Heimspiel gegen den TC RW Bad Honnef. RZ