Das bunte Fest des Fußball-Nachwuchses gefällt eigentlich allen – der Termin aber zwingt Vereine zur Improvisation.

Krefeld. Die heiße Saisonphase für die Juniorenfußballer läuft gerade und legt nun schon eine Pause ein. Keine Qualifikationsspiele, dafür steht Samstag der Tag des Jugendfußballs an, dessen Höhepunkt die Endspiele im Kreispokal sind.

Ein Highlight, welches an das Ende einer Saison passt? Könnte man meinen. Aber die Meinungen zu den Endspielen sind gespalten. Der A-Junioren-Trainer des VfR Fischeln, Patrick Iwersen, sagt: „Das Finale passt überhaupt nicht in unsere Saisonphase, wir wären gerne unmittelbar nach dem Liga-Ende in die Sommerpause gegangen. Wir mussten den Trainingsbetrieb provisorisch aufrechterhalten und treten jetzt mit einer zusammen gemischten Mannschaft an.“

Der schwierige Termin – nach der Saison, zwischen den Quali-Spielen

Der späte Zeitpunkt stellt die Finalisten eben auch vor die Frage, welche Mannschaft sie ins Rennen schicken. Den Zeitraum zwischen dem letzten Spieltag und den Sommerferien nutzen Trainer entweder als Regenerationszeit oder, um ihre Teams für die folgende Spielzeit zu formen, für die Qualifikationsspiele ist dies sogar von Nöten.

Lutz Krienen, Trainer der C-Junioren von Union Nettetal, sagt: „Für die Trainer, die die Quali-Spiele betreuen, ist es natürlich unbefriedigend, wenn sie ihre Jungs für das Pokalendspiel abstellen müssen.“

Der KFC Uerdingen, in vier Finalspielen vertreten, reist sogar mit Personalsorgen an, da sich einige Spieler schon abgemeldet haben und andere für die Qualifikation geschont werden sollen. Somit wird es häufiger vorkommen, dass Nachwuchskicker auf der Jahn-Sportanlage in St. Tönis, zumindest in der Altersklasse, in der sie auflaufen werden, ihr erstes Pokalspiel in der Saison 2016/17 absolvieren.

Der Eintritt ist frei zum Tag des Jugendfußballs

Gleichwohl stehen auch Turniere der Bambini, der F- sowie der E-Junioren an. Von 9 bis 17.30 Uhr herrscht reges Treiben auf den Sportplätzen der Jahnanlage in St. Tönis. Für die jüngsten Gäste wird eine Hüpfburg sowie ein Schuss-Geschwindigkeitsmesser angeboten, zudem besteht die Möglichkeit, via Laser seine Schuhe mit seinem Namen versehen zu lassen. Ralf Horster, Jugend-Geschäftsführer vom SV St. Tönis, sagt: „Wir sind sehr gerne Gastgeber und freuen uns auf die vielen hundert Nachwuchs-Fußballer, auf deren Eltern und alle anderen Fans.“ Markus Hagedorn, Fußball-Obmann von Teutonia St. Tönis, sagt: „Wer am Sonntag einen abwechslungsreichen Tag mit tollem Sport, viel Spaß und Geselligkeit haben möchte, der ist beim Tag des Jugendfußballs genau an der richtigen Adresse.“

Der Eintritt an der Gelderner Straße ist frei.