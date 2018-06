Bis zum ersten Auftritt der DFB-Elf bei der WM in Russland sollen alle Kreispokalsieger ermittelt und alle Turniere gespielt sein.

Mit den C-Junioren des KFC Uerdingen steht nach dem 3:2-Sieg im Finale gegen den SC Bayer 05 Uerdingen der erste Kreispokalsieger fest. Die weiteren Pokalgewinner werden traditionell beim Tag des Jugendfußballs in St. Tönis auf den Plätzen an der Gelderner Straße ermittelt. Die dort heimischen St. Töniser Vereine SV und Teutonia richten morgen zum zweiten Mal gemeinsam die Veranstaltung mit mehr als 100 Mannschaften aus.

Dabei hat ausgerechnet der größte Fußballverband der Welt, die Fifa, die Organisatoren vor eine besondere Herausforderung gestellt. Am Sonntag um 17 Uhr bestreitet die deutsche Nationalelf ihr erstes Spiel bei der WM in Russland gegen Mexiko und so muss der Tag des Jugendfußballs in diesem Jahr etwas kürzer und kompakter vonstattengehen.

Bereits um 14 Uhr ist Anstoß für die letzten beiden Spiele des Tages. In beiden Endspielen ist der SC Union Nettetal vertreten. Die B-Junioren müssen gegen Gastgeber SV St. Tönis ran und die D-Junioren gegen den KFC Uerdingen. Beim A-Junioren-Finale zwischen dem TSV Meerbusch und dem SC Bayer 05 Uerdingen wird wie jedes Jahr die umstrittene Termin-Ansetzung so lange nach dem regulären Saisonende Thema. Kreisjugendobmann Raul Oreja sagt: „Wir richten uns bei der Terminwahl nach dem FVN. Dies ist das einzige spielfreie Wochenende, abgesehen vom Sichtungsturnier in Wedau.“

Beide Teams werden nicht in Bestbesetzung antreten. Der TSV schont seine Stammspieler für die Niederrheinliga-Quali, der SC Bayer hat nach dem Abstieg aus der Niederrheinliga einige Abmeldungen zu verkraften. Erstmalig wird auch das Kreispokalfinale der Frauen im Rahmen der Veranstaltung ausgetragen. Ab 13.30 Uhr kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen dem Kreisliga-A-Meister Thomasstadt Kempen und dem Titelträger der Bezirksliga, dem SC Union Nettetal. Hinzu kommen die Endspiele der Juniorinnen, Bambini- und F-Jugend-Treffs, sowie bei den E-Junioren das Kreispokalfinale und ein Turnier.