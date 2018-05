Durch einen 2:0-Sieg ist der Bezirksligist gerettet. Der VfB Uerdingen gewinnt und atmet durch.

Der SSV Strümp hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga vorzeitig geschafft, Willich hingegen muss zittern. In der Parallelgruppe hat der VfB Uerdingen durch den 2:1-Sieg gegen den FC Aldekerk zumindest den direkten Abstieg vermieden. Schlechte Karten hat der Hülser SV, der nun auf dem Relegationsplatz steht.

Bezirksliga, Gruppe 4

Bei den Strümpern war die Freude riesig. Die Planungen für die neue Spielzeit können beginnen. Die Routiniers Dominik Blömer und Frederic Klausner waren wieder einmal die Trümpfe im Strümper Team, schossen gegen Waldniel die beiden Tore zum vorzeitigen Klassenerhalt.

Nicht gut sieht es hingegen für den VfL Willich aus. Gegen Fortuna Dilkrath führte Willich durch Tore von Jonas Eiffler und Felix Wolsky doppelt. Die Mannschaft um Trainer Andre Theißen brachte das Ergebnis aber nicht über Zeit, kassierte den Ausgleich. Willich liegt nun auf Rang 14, ist aber nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt.

Bezirksliga, Gruppe 5

Stefan Rex, Trainer der VfB Uerdingen, fiel nach dem Schlusspfiff ein Stein vom Herzen. „Ich muss dem Team ein riesiges Kompliment machen.“ Rex griff dabei in die Trickkiste. Der frühere Torjäger André Seidel, der in der gesamten Saison im defensiven Bereich agierte, wurde von Rex für das Spiel in Aldekerk in die Sturmspitze beordert. Seidel bedankte sich auf seine Art , schoss beide Tore. Betrübte Gesichter hingegen beim Hülser SV. Schon sehr früh bekamen die Hülser in Bedburg-Hau zwei Dämpfer. In der zwölften Minute erzielte Falko Kersten das 1:0 für den Gastgeber. Keine fünf Minuten später erhöhte Bedburg-Hau auf 2:0. Nach der Pause folgte das 3:0. Durch die Niederlage liegen die Hülser nun auf dem Relegationsplatz. Ein Sieg am letzten Spieltag gegen den GSV Geldern ist Pflicht.