Pünktlich zum Start am Samstagmorgen waren die letzten Vorbereitungen getätigt. Noch in der Nacht stellten die vielen Helfer des SC Viktoria Krefeld die Bande auf und sorgten dafür das nach zwei Jahren Pause endlich wieder Hallenfußball in der Glockenspitzhalle stattfindet. Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Von vielen Seiten bekam die Viktoria Lob für ein gut organisiertes und spielerisch hochwertiges Hallenturnier.

Dementsprechend zufriedene Gesichter herrschten am Ende des ersten geglückten Turniertages, besonders Viktoria-Geschäftsführer Frank Allers war die Freude über den gelungenen Auftakt anzumerken. „Für uns lief alles nach Plan. Es war ein faires Turnier mit vielen spannenden und ausgeglichen Spielen. Wir sind sehr zufrieden.“

Sportlich gesehen brachten die Vorrundenspiele der Gruppen A und B auch gleich die erste dicke Überraschung mit sich. Landesliga-Spitzenreiter TSV Meerbusch verpasste den Sprung in die Endrunde und schied mit nur sieben Punkten aus fünf Spielen als Gruppenvierter aus. Mit einem Mix aus Erster und Zweiten Mannschaft angetreten wurden die Meerbuscher kalt erwischt und verloren den Auftakt mit 0:2 gegen Oppum. Nach einem Sieg über Hellas und einem Remis gegen Linn besiegelte der VfR Krefeld mit einem 2:1-Sieg das Meerbuscher Ausscheiden. Stattdessen buchen der Linner SV und B-Ligist VfR Krefeld das Ticket für die Endrunde.

Die Entscheidung in Gruppe A fiel schon am Mittag, diesmal ohne Überraschungen. Als Gruppenerster setzte sich die Teutonia St. Tönis durch, gefolgt vom VfR Fischeln. Beide Teams kombinierten sich immer wieder stark durch das enge Feld und nutzten die Bande als probates Mittel zum Torabschluss.

Besonders die Fischelner, die trotz großer Verletzungssorgen mit Spielern wie Kevin Breuer, Dominik Oehlers oder Christos Pappas antraten, schossen die Gegner oftmals aus der Halle. 6:0 gegen Paschaspor, 6:1 gegen den CSV Marathon und 3:0 gegen SuS Krefeld. Insgesamt erzielte Fischeln in fünf Spielen 17 Tore. Das direkte Duell beider Favoriten ging jedoch mit 2:1 an die Teutonia.

Jubeln durfte auch SuS Krefeld die mit neun Punkten den besseren Gruppendritten stellen und somit auch das Ticket für die Endrunde gelöst haben.

Bereits am kommenden Samstag geht es mit den Spielen der Gruppen C und D weiter. Neben Titelverteidiger VfB Uerdingen und Gastgeber Viktoria Krefeld greifen dann auch die Mannschaften aus Hüls, Tönisberg und Bockum in das Geschehen ein.