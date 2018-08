Der Verbandsligist fährt nach Tatabanya, wo Trainer Zoran Cutura einst spielte. Am 2. September ist Handballtag in St. Tönis.

So ganz hat Trainer Zoran Cutura den Schock über den Fast-Abstieg seiner Turnerschaft St. Tönis aus der Handball-Verbandsliga noch nicht verdaut. In einem Nerven aufreibenden Kraftakt mit sechs Toren Vorsprung gegen DJK Styrum gelang der Klassenerhalt: „Ich hoffe nicht, dass meine Mannschaft nochmal in eine solche Situation gerät. Das war alles völlig unnötig. Die neue Mannschaft hat absolutes Verbandsliga-Format. Wir setzen alles daran, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, um zu beweisen, dass wir in der Liga eine gute Rolle spielen können.“

Hochkarätige Gegner in den Testspielen

Daher hat Cutura seit Mitte Juli die Messlatte hoch angelegt, drei Vorbereitungsspiele gegen die Regionalligisten Königshof und Dinslaken sowie Oberligist Borussia Mönchengladbach vereinbart, damit sein Team ständig an die Grenzen gehen muss, um zu bestehen. Cutura ist zufrieden: „Die Ergebnisse in solchen Spielen sind zweitrangig. Die Mannschaft trainiert hart, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut.“

Mit Daniel Heisig, der einst in Königshof hochklassig spielte, dann in St. Tönis seine Laufbahn ausklingen ließ, hat Cutura einen neuen Co-Trainer. Er wird die zweite Mannschaft bei Spielen betreuen. Cutura sagt: „Oft laufen die Auswärtsspiele beider Mannschaften parallel, da ist es sehr gut, wenn Daniel mit seiner Erfahrung bei der Zweiten auf der Bank sitzt.“

Drei Vorbereitungsspiele und fünf Trainingseinheiten stehen an

Den letzten Schliff für den Saisonstart am Samstag, 8. September, mit dem Derby bei Adler Königshof II, holt sich das Team im Norden Ungarns, in Tatabanya. Cutura spielte dort in den 1990er Jahren fast ein Jahrzehnt beim Erstligisten. Drei Vorbereitungsspiele und fünf Trainingseinheiten stehen in vier Tagen an. Cutura freut sich: „Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber meine Jungs wollen das. Ich habe noch viele Freunde in Tatabanya. Es ist wie meine zweite Heimat. Als ich meine Idee mit dem Trainingslager erzählt habe, wurde dort alles gleich vorbereitet.“

Nach der Rückkehr steigt am Sonntag, 2. September, der St. Töniser Handballtag. Von 12 bis 20 Uhr spielen alle Turnerschafteams zur Saisoneröffnung auf. Gegner der ersten Mannschaft ist Oberligist TV Oppum.