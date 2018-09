Die Turnerschaft gewinnt das Derby in der Handball-Verbandsliga bei Adler Königshof mit 31:29. Landesligist Kempen verliert 27:19, Hülser SV feiert Auswärtssieg.

Mit einer fasutdicken Überraschung starteten die Handballer der Turnerschaft St. Tönis in die Verbandsliga-Saison. 31:29 (17:16) siegte das Team von Trainer Zoran Cutura in einem packenden Kreisderby bei der Zweitvertretung von Adler Königshof. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte kamen die Gäste hellwach aus der Kabine, bauten schnell die Führung aus, führten nach zwei Treffern von Yannick Sinnecker und Alexander Bruchhaus mit 25:20. Der Fünf-Tore-Vorsprung hatte vier Minuten vor dem Schlusspfiff beim 30:25 immer noch Bestand. Erfolgreich war offenbar die Ansprache von Adler-Trainer Bodo Leckelt an seine Spieler, im Angriff ruhiger zu agieren. Durch zwei Tore von Simon Terhorst und Tim Leigraf verkürzte Adler II auf 28:30. Die Gastgeber kamen erneut in Ballbesitz, jetzt vergab Dennis Weber einen Siebenmeter zum Anschlusstreffer. Auf der Gegenseite nutzte Lukas Topp eine Überzahlsituation und entschied 90 Sekunden vor dem Abpfiff die Partie mit dem 31:28.

Zoran Cutura war zufrieden: „Vor dem ersten Spiel ist eine Leistungseinschätzung immer schwierig. Doch mein Team hat die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Mein Matchwinner ist natürlich Torhüter Khaled Masalma, der den letzten Siebenmeter hält.“ Adler-Trainer Bodo Leckelt sagt: „Vor dem Spiel musste ich auf drei verletzte Spieler verzichten. In der ersten Hälfte kam mit Alexander Spoo noch einer hinzu. Damit hatte ich nur noch acht Feldspieler zur Verfügung. Nicht genug, um gegen St. Tönis zu bestehen.“

Frauen von Adler Königshof verlieren zum Auftakt

In der Landesliga findet sich die VT Kempen nach einer im Angriff wenig überzeugenden Leistung im Tabellenkeller wieder. Mit 19:27 kassierte das Team von Trainer Duc Bui in Süchteln eine deutliche Niederlage. Der Hülser SV und Aufsteiger Turnerschaft St. Tönis II feierten dagegen zum Ligaauftakt jeweils einen nicht zu erwartenden Auswärtssieg.

Einen Fehlstart legten die Oberliga-Frauen von Adler Königshof hin. Unter dem neuen Trainer Udo Kiel setzte es eine 25:28-Niederlage gegen den Aufsteiger TV Witzhelden. Königshof kam lediglich durch Stefanie Penzenstadler zur 1:0-Führung, lief danach immer einem Rückstand hinterher. Die Aufholjagd in der zweiten Hälfte wurde nicht belohnt. Nach dem 24:26 durch Marie Küppers erzielten die Gäste in der Schlussminute innerhalb von acht Sekunden zwei Tore zum 28:24.