Der Handball-Verbandsligist kassiert mit dem 29:33 gegen Hiesfeld die dritte Niederlage.

Einen klassischen Fehlstart legt die Turnerschaft St. Tönis in der Handball-Verbandsliga hin. Mit 29:33 (12:16) unterlag der Aufsteiger beim TV Jahn Hiesfeld und findet sich nach drei Niederlagen im Tabellenkeller wieder. St. Tönis verstand es nicht, Hiesfelds Torjäger Till Overberg, der neun Tore erzielte, an die Kette zu legen. In der Abwehr fehlten die verletzten Yannick Sinnecker und Niklas Nelsen an allen Ecken und Enden. Trainer Jürgen Hampel bleibt gelassen: „Es gibt jetzt keinen Grund, ständig auf die Tabelle zu schielen und unruhig zu werden. Gegen Hiesfeld haben wir verdient, im Spiel davor unglücklich verloren. Gegen Lank im Kreisderby wird es aber jetzt nicht leichter für uns.“

Verbandsligist TV Vorst büßt nach 23:30 in Oberhausen Spitze ein

Mit einem 30:23 (16:10)-Erfolg im Spitzenspiel löst Rot-Weiß Oberhausen den TV Vorst an der Verbandsliga-Tabellenspitze ab. Die Vorster finden sich nach der krachenden ersten Saison-Niederlage auf Rang vier wieder. Schon zum Seitenwechsel führten die Gastgeber verdient mit sechs Toren. Der Vorster Angriff mit Torjäger Andreas Bröxkes, der nur vier Mal traf, blieb über 60 Minuten stumpf.

Hart umkämpft war das Verbandsliga-Duell zwischen dem TV Lobberich und Adler Königshof II, in dem sich die Mannschaften mit einem 23:23-Remis trennten. Königshof drehte in der zweiten Hälfte einen Fünf-Tore-Rückstand zur 19:18-Führung. Doch die Aufholjagd hinterließ Spuren. Die Gastgeber gingen erneut – mit 23:22 – in Führung. 60 Sekunden vor dem Schlusspfiff schaffte Rechtsaußen Tim Schuhmacher den Ausgleich.

Landesligist SC Bayer Uerdingen übernimmt Tabellenführung

Neuer Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 4, ist der SC Bayer Uerdingen. Durch gut ausgebildete A-Jugend-Spielern verstärkt mausert sich der Abstiegskandidat zum Mitfavoriten. Mit 34:29 (17:15) besiegten die Blau-Roten nun Schwarz-Weiß Essen, sind allein mit Grün-Weiß Werden ohne Punktverlust. Den Sieg machten die Uerdinger in den Schlussminuten perfekt, nachdem die Essener auf 28:29 verkürzt hatten.

Den ersten Saisonsieg feierte in der Landesliga, Gruppe 1, die zweite Mannschaft von Treudeutsch Lank mit einem 29:26 (11:11)-Erfolg über die VT Kempen. Lank machte sich das Leben selbst schwer, verwarf allein fünf Siebenmeter, davon vier in der ersten Hälfte. ps