17 Spielerinnen und Spieler vom Ausrichter SC Turnhalle-Niederrhein spielen am Wochenende bei den Krefeld Open. Balasz Farkas ist als bester Krefelder an Position vier gesetzt, deutschlandweit ist Farkas auf Position 63 gelistet.

Damit ist der Abstand zu den drei Führenden der Setzliste groß. Die drei Spieler von Black & White RC Worms, Jens Schoor, Tim Weber und Carsten Schoor, bekleiden beim Turnier in Krefeld die Ranglisten-Plätze eins bis drei, bundesweit die Plätze drei bis fünf. Topgesetzt bei den Damen ist Ineta Mackevica vom Paderborner SC, vor Saskia Beinhard vom SC Monopol Frankfurt.

Beim Turnier des Deutschen Squash Verbandes wird sowohl um Punkte für die deutsche Rangliste, als auch die Weltrangliste gespielt. Zum dritten Mal bekam der SC Turnhalle-Niederrhein vom Verband den Zuschlag für das Turnier mit einem Preisgeld von 3 500 Euro.

Gemeldet haben sich für das Turnier in der Turnhalle Krefeld, Bruchfeld 60, 96 Teilnehmer – bei den Damen gehen 16 Spielerinnen an den Start, bei den Herren sind es 80, verteilt auf die Startfelder A bis D. Der erste Ballwechsel findet heute Abend um 18 Uhr statt, das Finale der Damen wird am Sonntag um 13 Uhr gespielt, ehe um 13.40 Uhr das Endspiel der Herren A ausgetragen wird.