An der Spitze zeichnet sich ein Dreikampf ab. Stimmen Sie jetzt ab und gewinnen Sie.

Krefeld. Nur noch vier Tage sind es, dann ist die Entscheidung gefallen, wer die Wahl zum „Sportler des Jahres 2016“ in Krefeld und am Niederrhein gewonnen hat. Bis zum 4. März, Datum des Poststempels, können Sie abstimmen auf dem unten stehenden Coupon, bis zum 5. März Ihre Stimme online abgeben. Ein Dreikampf um die Spitze zeichnet sich nach drei Wochen Abstimmung ab. Die Spannung steigt. Die letzten vier Tage werden also noch einmal wichtig für die Entscheidung.

Als Hauptpreis ist ein Fernseher zu gewinnen

Sie, liebe Leser, entscheiden mit Ihrer Stimme, wer das letzte sportliche Rennen des Jahres 2016 gewinnt. Aus 20 Kandidaten des bunten und breitgefächerten Krefelder Sports wählen Sie Ihren Kandidaten aus. Auf der Internetseite der WZ und in der gedruckten Beilage haben die Athleten bereits eine große Bühne erhalten. In 20 Porträts haben wir Ihnen die Sportler vorgestellt, mit ihren Erfolgen, ihren Wünsche, ihren Ziele, ihren Gefühle. Jubeln dürfen aber nicht nur die Sportler – sondern auch Sie, liebe Leser dieser Zeitung.

Machen Sie also mit und gewinnen Sie, mit ein bisschen Glück. Aus allen Teilnehmern ziehen wir die Gewinner. Der Hauptpreis ist ein Sony-Fernseher, der zweite Preis eine Apple Watch, der dritte Preis ein Einkaufs-Gutschein im Wert von 300 Euro.

Die Entscheidung, wer die Sportlerwahl gewonnen hat, präsentieren wir Ihnen am 20. März bei der Proklamation des „Sportler des Jahres“ in der Volksbank Krefeld. Sie bestimmen mit, wer diese Sportlerwahl gewinnt.

wz.de/Sportler-des-Jahres