Kunstläufer zeigen die Highlights ihrer Weihnachtsmärchen.

Kunstlauf gibt es nicht nur auf Kufen, sondern auch auf Inlineskates. Davon kann man sich regelmäßig bei den Skating Cates des Crefelder SC überzeugen, die zweimal in der Woche über das Parkett der Horkesgath-Halle wirbeln und sich in Sprüngen, Pirouetten und Tanz üben. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Abteilung wollen die mittlerweile 54 „Katzen“ im Alter von vier bis 28 Jahren den Kunstlaufsport einem breiteren Publikum vorstellen. Wie die Krefelder Schlittschuhclubs studieren auch die Cats jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen ein.

Cats präsentieren die Highlights aus ihrem Weihnachtsrepertoire

Die Highlights aus ihrem Weihnachtsrepertoire werden sie unter der Leitung von Janin Osterloh am 16. und 17. Dezember in der Horkesgath-Halle präsentieren. In guter Weihnachtstradition werden die Läuferinnen von „ganz kleinen Kätzchen“ – in diesem Jahr 25 Kindergartenkindern – unterstützt. Gemeinsam nehmen sie die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Märchenaufführungen des vergangenen Jahrzehnts wie „Die Jahresuhr“, „Frau Holle“ und „Aladin“. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Intersport-Sportbörse Teamsport, Mevissenstraße 52, oder Palim Palim, Kempener Straße 8. Infos:

www.inlinekunstlauf-krefeld.de