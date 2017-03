Bundesligist fertigt zum Ligastart den Meister und Europapokalsieger Essen mit 9:1 ab.

Krefeld. Der Skaterhockey-Bundesligist Skating Bears ist mit einem Paukenschlag in die Saison gestartet. Nach starkem Auftritt feierte der Neuling einen 9:1 (5:0, 0:0, 4:1)-Sieg über den deutschen Meister Essen Rockets. In der sechten Minute brachte Pascal Mackenstein die Gastgeber in Führung. Kurz darauf legte Jannik Jost das 2:0 nach. Daniel Schopp netzte zum 3:0 ein. Maximilian Bleyer traf zum 4:0 (11.). In der 13. Minute parierte Essens Goalie einen Schuss von Max Zillen. Den Abpraller versenkte Daniel Schopp zum 5:0 – damit ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel war Essen giftiger. Die Chancen der Rockets stellten Goalie René Hippler aber vor keine Probleme. Die Skating Bears kamen wieder besser ins Spiel, hielten die Essener gut in Schach. Deren Goalie Koziol hielt nun einige Bälle spektakulär.

Im letzten Drittel ging es flott los. Max Wilk erhöhte auf 6:0. In der 47. Minute wurden die Bears ausgekontert. Essen verkürzte durch Lennart Pakmor. Doch Pascal Mackenstein stellte nur 90 Sekunden später den alten Abstand wieder her. Mackenstein mit dem 8:1 und Maximilian Bleyer auf Zuspiel von Jannik Jost machten den 9:1-Sieg perfekt.