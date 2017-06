Krefeld. In Dustin Diem und Daniel Schopp sind zwei Bundesliga-Spieler der Skating Bears ins Trainingslager der Nationalmannschaft vom 17. bis zum 18. Juni eingeladen worden. Im Rahmen dieses Trainingslagers stehen zwei Tests gegen die Schweiz an. Das Trainingslager findet in Duisburg statt. Dustin Diem, Verteidiger und Kapitän des Bundesliga-Teams der Skating Bears, und Stürmer Daniel Schopp, haben sich die Nominierung mit einer bislang starken Saisonleistung erarbeitet. Beide Spieler hatten bereits Einsätze in der Nationalmannschaft der Junioren, mit der sie auch Europameister wurden.

